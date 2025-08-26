|ที่มา
|คอลัมน์ : ชุมทางครู
|ผู้เขียน
|ดอกมะเขือ
๐… ราชมงคลพระนคร ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยด้านวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ในการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิศวกรรมฯ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2568 รอบที่ 1 วันที่ 8 กันยายน 2568 และรอบที่ 2 วันที่ 29 กันยายน 2568 โดยมีหัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจมากมาย เช่น วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://sime.eng.rmutp.ac.th หรือสอบถาม โทร. 06 1401 9222 , 09 5506 4942…
๐… สมศ. ขอเชิญชวนสถานศึกษาและบุคคลทั่วไปร่วมรับชม Live : 2025 ONESQA Forum การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “Beyond Assessment: Driving Educational Change ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทยด้วยกลไกการประเมิน” ในวันที่ 29 ส.ค.เวลา 09.00 – 16.00 น. ไฮไลท์พิเศษที่น่าสนใจ อาทิ ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของการประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาไทย” โดย น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการศธ. สนใจรับชมพร้อมกันได้ที่ เฟสบุ๊ค เพจ สมศ. สอบ 02-216-3955 …
๐… PIM Festival Season 3 กลับมาอีกครั้ง! สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดมหกรรมทุนป.ตรี 100% งานใหญ่ ให้ทุนเยอะสุดในประเทศ เด็กม.ปลายทุกสายการเรียนห้ามพลาด วันที่ 12 ก.ย. สอบถามโทร. 02-855-0360 Facebook Panyapiwat Institute of Management https://www.facebook.com/pimfanpage
Website https://www.pim.ac.th…๐