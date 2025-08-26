สพฐ. มอบ 14 รางวัลสื่อสร้างสรรค์ปี 68 ปลื้มคนรุ่นใหม่โชว์ผลงานคลิป-ภาพถ่าย ต่อยอดแนวคิด เสมา 1 ‘การศึกษาไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก’
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมภาพลักษณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หัวข้อ “เรียนดี มีความสุข” โดยมี นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. นางนัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ. พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด ซึ่งเป็นผู้ชนะรางวัล จำนวน 14 รางวัล รวม 20 คน และบุคลากรของศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. เข้าร่วม
โดยว่าที่ร้อยตรีธนุ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับครู บุคลากรทางการกษา และนักเรียน ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลทั้ง 14 รางวัล ปัจจุบันสื่อ โซเชียลมีเดีย ที่เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ โทรทัศน์ และอื่นๆมีส่วนสำคัญในการโน้มน้าว ชักจูง นำสังคมไปสู่ความคิด ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก เป็นเวทีให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าในการขับเคลื่อนงานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามบริบทของพื้นที่ ผ่านสื่อในรูปแบบคลิปวิดีโอ และภาพถ่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการดึงศักยภาพของเด็กออกมา ที่สำคัญได้ส่งเสริมภาพลักษณ์ของ สพฐ. ซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีโรงเรียนกระจายอยู่ทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ลงไปในชุมชน รวม 29,005 โรงเรียน แต่บางคนยังไม่รู้ว่า สพฐ. คืออะไร จึงเป็นโอกาสดีที่เรามาช่วยกันผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อสารสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ประชาชนรับรู้ว่า สพฐ. ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอย่างไร และเผยแพร่ผลงานความดีนั้นออกสู่สังคม ตนเชื่อว่าในอนาคตเราจะมีนักประชาสัมพันธ์ นักครีเอทีฟระดับชาติ และขอให้ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ช่วยกันพัฒนาต่อยอด เติมเต็มศักยภาพของเด็กไทย ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นไปตามแนวคิดของ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้กล่าวไว้ว่า ‘การศึกษาไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก’
นางนัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ.กล่าวว่า สำนักอำนวยการ สพฐ.ได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด สพฐ. นำเสนอแนวความคิดและเรื่องราวที่สะท้อนถ่ายทอดอัตลักษณ์และบริบทขององค์กร เข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมภาพลักษณ์ สพฐ. หัวข้อ “เรียนดี มีความสุข” ซึ่งมีนักประชาสัมพันธ์หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ของ สพท.ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดประเภทคลิปวิดีโอ จำนวน 79 ทีม และนักเรียนในสังกัด สพฐ.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดประเภทภาพถ่าย จำนวน 340 ทีม รวมทั้งสิ้น 419 ผลงาน โดยได้รับเกียรติจากสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ร่วมพิจารณาและคัดเลือกผลงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยผลการตัดสินได้คัดเลือก 11 ทีม เข้ารับ 14 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รองชนะเลิศอันดับสอง ชมเชย 2 รางวัล และ ยอดผู้กดถูกใจสูงสุด (Top Likes) 2 รางวัล
สำหรับผลประกวด มีดังนี้ ประเภทคลิปวิดีโอ ได้รับรางวัล 5 ทีม จำนวน 7 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.)ตาก เรื่อง “เดอะคีเพลอะ” โดยนายชนาวุฒิ ทองเชื้อ และนายเทวัณ ดำดี รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เรื่อง “แสงที่ซ่อนอยู่” โดยนางสาวทิพย์สุคนธ์ ทิพย์เนตร และนายกรัณฑา นามทิพย์ รางวัลรองชนะเลิศอับดับสอง สพป.นครพนม เขต 1 เรื่อง “หนังสั้น ปั้นฝัน” โดย นายธันวา ศรีสุภาพ และนายพงศ์ศักดิ์ แสนสุภา รางวัลชมเชย สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เรื่อง “ไชยา ไชโยขอแค่มีความสุข…”โดยนายสุทิน เสาแก้ว และนายไชยา พรมวงค์ สพม.เลย-หนองบัวลำภู เรื่อง “เพาะ (Grow)” โดยนายจิตติศักดิ์ นามวงษา และ นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่าง ส่วนรางวัลยอดผู้ชมสูงสุด (Top View) ตกเป็นของ สพม.ตาก เรื่อง “เดอะคีเพลอะ” และ สพป.นครพนม เขต 1 เรื่อง “หนังสั้น ปั้นฝัน”
ประเภทภาพถ่าย ได้รับรางวัล 6 ทีม จำนวน 7 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ สพม.มหาสารคาม ชื่อภาพ “บ้านเฮา เท่ากับความสุข” โดยเด็กชายกลทีป์ ใจเก่งดี และนายเรวัตร อินมณเฑียร รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โรงเรียนบ้านซำตาโตง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ชื่อภาพ “ห้องเรียนหลากมิติ” โดยเด็กชายธนธรณ์ ท่าหาญ และนายอภิวัฒน์ เวียงคำ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี สพม.เพชรบุรี ชื่อภาพ “ความสุข ที่เท่าเทียม” โดยเด็กชายศิริโชค นะสีห์โต และนายกฤษฎา พนันชัย รางวัลชมเชย โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชื่อภาพ “เรียนจากดิน กินได้ มีสุข” โดย เด็กชายธนกฤต วุฒิเพ็ชร และนายชนาวิชญ์ กิจสมุทร โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชื่อภาพ “เทคโนโลยีสร้างสุข ห้องเรียนสร้างอนาคต” โดยเด็กชายจิรพงศ์ แสงกฤช และนางสาวพิมพ์จันทร์ มีสมยุทธ์ ส่วนรางวัลยอดผู้กดถูกใจสูงสุด (Top Likes) คือ โรงเรียนตากพิทยาคม สพม.ตาก ชื่อภาพ “แสงแห่งความหวัง” โดยนายภูริณัฐ บุญเม่น และนายพีระพล อยู่รัศมี และ โรงเรียนบรบือ สพม.มหาสารคาม ชื่อภาพ “บ้านเฮา เท่ากับความสุข”