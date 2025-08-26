การศึกษา

เปิด 10 อันดับมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีจำนวนข้าราชการพลเรือนมากที่สุด

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า PRT : คลังสารสนเทศรัฐสภา โพสต์ข้อความระบุว่า เมื่อเช้ามีสมาชิกบางท่านถามว่า พนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับของ อว. ที่ยังเป็นข้าราชการอยู่ ส่วนใหญ่จะอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏใช่หรือไม่? 🥰

คำตอบก็ตามภาพเลยค่ะ 😁 ที่มา : กำลังคนภาครัฐ 2567 / สำนักงาน ก.พ

10 อันดับมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีจำนวนข้าราชการพลเรือนมากที่สุด ได้แก่ 

  • อันดับ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 634 คน
  • อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 607 คน
  • อันดับ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล 450 คน
  • อันดับ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี 386 คน
  • อันดับ 5 มหาวิทยาลัยนเรศวร 382 คน
  • อันดับ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา 330 คน
  • อันดับ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน 298 คน
  • อันดับ 8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 288 คน
  • อันดับ 9 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 274 คน
  • อันดับ 10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 223 คน

 