เปิด 10 อันดับมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีจำนวนข้าราชการพลเรือนมากที่สุด

เปิด 10 อันดับมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีจำนวนข้าราชการพลเรือนมากที่สุดปี 2567
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า PRT : คลังสารสนเทศรัฐสภา โพสต์ข้อความระบุว่า เมื่อเช้ามีสมาชิกบางท่านถามว่า พนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับของ อว. ที่ยังเป็นข้าราชการอยู่ ส่วนใหญ่จะอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏใช่หรือไม่? 🥰
คำตอบก็ตามภาพเลยค่ะ 😁 ที่มา : กำลังคนภาครัฐ 2567 / สำนักงาน ก.พ
10 อันดับมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีจำนวนข้าราชการพลเรือนมากที่สุด ได้แก่
- อันดับ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 634 คน
- อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 607 คน
- อันดับ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล 450 คน
- อันดับ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี 386 คน
- อันดับ 5 มหาวิทยาลัยนเรศวร 382 คน
- อันดับ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา 330 คน
- อันดับ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน 298 คน
- อันดับ 8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 288 คน
- อันดับ 9 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 274 คน
- อันดับ 10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 223 คน