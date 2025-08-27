สพฐ.สั่งถอดเนื้อหา ‘อดีตพระอลงกต’ ออกจากหัวข้อ ตัวอย่างจิตสาธารณะ ในแบบเรียน ป.5 หลังถูกดำเนินคดี
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้กล่าวถึงกรณีที่ปรากฏประเด็นปัญหาเกี่ยวกับหนังสือเรียนซึ่งมีเนื้อหายกย่องอดีตพระอลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ซึ่งหนังสือเรียนเล่มดังกล่าวได้ยกตัวอย่างอดีตพระอลงกตในฐานะเป็นบุคคลที่มีจิตอาสาและเป็นผู้กระทำความดีเพื่อสังคมว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สพฐ.ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแบบเรียนที่ถูกกล่าวถึงแล้ว และพบว่า แบบเรียนเล่มดังกล่าว อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งในเนื้อหาส่วนหนึ่งเป็นการสอนเรื่อง บุคคลที่มีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นผลจากการที่อดีตพระอลงกตเคยได้รับดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV หรือผู้ป่วยโรคเอดส์จำนวนมากในประเทศไทย
ว่าที่ร้อยตรีธนุ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาต่อมาอดีตพระอลงกตได้ถูกจับกุมสอบสวนเกี่ยวกับการกระทำที่เข้าข่ายผิดวินัยสงฆ์ อีกทั้งยังมีการปกปิดประวัติและตัวตนที่แท้จริง รวมทั้งในปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมาย สพฐ.จึงเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะนำบุคคลดังกล่าวมาเป็นตัวอย่างในแบบเรียน ดังนั้น สพฐ.จึงได้มีคำสั่งให้ถอดและยกเลิกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอดีตพระอลงกตออกจากแบบเรียนเสริมดังกล่าวแล้ว และในการจัดพิมพ์หนังสือเรียนสำหรับปีการศึกษาถัดไป จะไม่มีการปรากฏเนื้อหาที่เกี่ยวกับอดีตพระอลงกตอยู่ในแบบเรียนเสริมวิชาภาษาไทยอีกต่อไป