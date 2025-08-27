‘สุรเกียรติ์- อันวา’ หารือพัฒนาการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย(APRC) และนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการประชุม และได้เข้าหารือกับนายอันวา อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีของมาเลย์เซีย เรื่องพัฒนาการในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านต่างๆ ในการประชุมของBoao Forum for Asia ที่กรุงกัวลา ลัมเปอร์ ประเทศมาเลย์เซีย ระหว่างวันที่25-27 สิงหาคม 2568