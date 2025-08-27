อักษรเจริญทัศน์ แจงแบบเรียนยกย่อง ‘อดีตพระอลงกต’ ชี้ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาแล้ว
จากกรณีนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) คำสั่งให้ถอดเนื้อหาเกี่ยวกับอดีตพระอลงกตออกจากตำราเรียนทันที หลังถูกดำเนินคดีในข้อหาคดีทุจริตยักยอก ฟอกเงิน และถูกสอบสวนถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการปกปิดประวัติส่วนตัวที่แท้จริง ซึ่งถือว่า ขัดกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมที่เด็กควรยึดถือเป็นแบบอย่างนั้น
อ่านข่าว – ‘นฤมล’ สั่งลบเนื้อหา ‘อดีตพระอลงกต’ ออกจากแบบเรียน ป.5 พร้อมเร่งเข้าตรวจโรงเรียนนาถะศาสตร์
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ “อักษรเจริญทัศน์ อจท.” โพสต์ข้อความระบุว่า
อักษรเจริญทัศน์ อจท. ขอชี้แจงประเด็นที่เนื้อหา ในหนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น ป.6 หน้า 40 ที่มีการยกตัวอย่างบุคคลที่มีประเด็นปัญหาในขณะนี้
ทางบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ในหนังสือเล่มดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
สำหรับหนังสือเรียนที่จะมีการจำหน่ายถัดไปหลังจากนี้