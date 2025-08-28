ศธ.–สธ. ผนึกกำลังผลิต ‘Caregiver’ ยกระดับหลักสูตรเดิม ตอบโจทย์สังคมสูงวัย–พร้อมสร้างงานกว่า 18,000 อัตรา
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานกล่าวในการแถลงข่าวการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) กับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขว่า เมื่อวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา เป็นโอกาสสำคัญที่สกร. ศธ. และ สปสช. ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นับว่าเป็นความสำเร็จอีกขั้นของการขับเคลื่อนหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ที่เป็นหลักสูตรการสร้างงานที่กำลังที่ต้องการของสังคม สร้างรายได้ให้ผู้เรียนสู่ครอบครัว และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยอาศัยกลไกความร่วมมือระหว่างหลายภาคส่วน ซึ่งจะเป็นนโยบายการจ้างงานที่พร้อมสนับสนุนการจ้างางานบุคลากรให้ผู้เรียนจบหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุสามารถจบแล้วมีงานทำทันที
“ดิฉันตั้งใจและเล็งเห็นความสำคัญที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง เนื่องจากประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือ Aging Society อย่างสมบูรณ์แล้ว และสัดส่วนประชากรของผู้สูงวัยได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศไทยและทั่วโลกมีความต้องการต้านการดูแลสุขภาพร่างกาย จิตใจ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชนสูงขึ้น ขณะที่บุคลากรที่มีความรู้และทักษะต้านการดูแลผู้สูงอายุยังไม่เพียงพอ เพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่มีนโยบายเตรียมระบบบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care: LTC) สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีภารกิจสำคัญในการผลิต Care Manager และ Caregiver จำนวนมากเพื่อไปปฏิบัติงานในระบบ LTC”น.ส.ลิณธิภรณ์ กล่าว
น.ส.ลิณธิภรณ์ กล่าวต่อว่า สธ.จึงทำความร่วมมือกับ ศธ. ในการผลิต Caregiver ภายใต้ โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างศธ.และสธ. ซึ่งการดำเนินโครงการนี้อยู่ในรูปแบบการจัดการศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพระยะสั้น โดยมีมาตรฐานชั้นต่ำของหลักสูตร 70 ชั่วโมง และ 420 ชั่วโมง ซึ่งผู้ผ่านการอบรมสามารถนำไปปฏิบัติงานทั้งในครอบครัว ชุมชน และในเชิงวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงได้จริง ฉะนั้นจึงต้องเร่งผลักดันโครงการให้ผู้เรียนที่สนใจได้เข้าร่วมการอบรมเพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพตอบสนองความต้องการของสังคม
“โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ที่ขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี 2559 มีผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการอบรม Caregiver หลักสูตร 70 ชั่วโมง กว่า 9,102 คน และหลักสูตร 420 ชั่วโมง จำนวนกว่า 189 คน ซึ่งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทย (มท.) สปสช. และ กรมการปกครองท้องทั่วประเทศได้ประกาศจ้างงานสำหรับ Caregiver กว่า 18,000 อัตรา จึงสะท้อนให้เห็นถึง ความสำเร็จในการพัฒนากำลังคนที่ สกร.ขับเคลื่อนว่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานโดยตรง ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้สร้างอนาคตให้กับประเทศไทย อย่างแท้จริง”น.ส.ลิณธิภรณ์ กล่าว