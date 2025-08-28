ศธ.ใช้กระบวนการลูกเสือปลูกฝัง ‘ความซื่อสัตย์ ระเบียบ วินัย’ ขรก.ใหม่

ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 13/2567 ที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตอนหนึ่งว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ความสำคัญกับกิจกรรมลูกเสือเป็นอย่างมาก จนเป็นที่มาของกิจกรรมลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ “ทำดี ทำได้ ทำทันที” ด้วยการนำขบวนการลูกเสือ (Scout Movement) หรือการลูกเสือ ซึ่งเป็นการร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์ให้เกิด “พลังของเด็ก เยาวชน และคนหนุ่มสาว” (empowerment) ให้มีอุปนิสัยติดตัว (character) คือ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจ ด้วยวิธีการลูกเสือ (Scout Method) ซึ่งเป็นโปรแกรมการฝึกอบรมที่เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ ที่ตอบสนองความต้องการและความสนใจตามช่วงวัย มุ่งพัฒนา ฝึกฝน และบ่มเพาะให้เด็กเยาวชน มีความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะที่ดี
“นับเป็นสิ่งที่ดีที่โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ ได้นำกระบวนการลูกเสือ มาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ของ ศธ. ซึ่งในการอบรมลูกเสือนั้น สิ่งจะที่ได้ คือ ระเบียบวินัย ความตรงต่อเวลา คุณธรรมจริยธรรม การทำงานเป็นทีม การพัฒนาและสร้างเครือข่ายในการทำงาน รวมถึงการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งทุกคนที่เข้ามาฝึกอบรมครั้งนี้จะเป็นบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญของ ศธ. ในการพัฒนากิจการลูกเสือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนและเยาวชนของชาติให้มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีน้ำใจอย่างแท้จริง” ดร.วรัท กล่าว