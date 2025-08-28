ปวิน ยกเคสส่งน.ร.กลับ “อย่าบอกว่าเราสูงกว่าเขมร ถ้าจะสูงด้านวัตถุ ต้องสูงด้านจิตใจด้วย” ยันโหดร้าย ไม่คำนึงถึงบริบทความเป็นจริงของชีวิตคน
จากกรณีที่ คุณครูโรงเรียนแห่งหนึ่ง เปิดเผยว่า ลูกศิษย์ อายุ 13 ปี ถูกตำรวจจับ หลังถูกแจ้งความในข้อหา เป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามา และอยู่ในราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากมีแม่สัญชาติกัมพูชา ได้นำลูกศิษย์เข้าไทยมาตั้งแต่วัยทารก และไม่เคยกลับเข้าไปที่กัมพูชาอีกเลย เติบที่ไทย เรียนที่ไทย พูดภาษาไทย ใช้ชีวิตทุกอย่าง เหมือนคนไทยทุกคนที่เกิดและโตที่นี่ แม้แต่ภาษากัมพูชาก็อ่านไม่ได้ เขียนไม่ออก สื่อสารไม่ได้ และก็ไม่มีบ้านอยู่ที่กัมพูชาแล้ว จึงอยากขอความเห็นใจในฐานะเพื่อนมนุษย์ ล่าสุดโดย ตร.นำเด็กไปฝากขัง เพื่อรอมีผู้ต้องหาครบ 10 คน แล้วส่งไปที่ด่านสระแก้ว
ล่าสุด ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าว โดยระบุว่า “..เรื่องราวนี้ทำให้เราเห็นความโหดร้ายของ “ตัวบทกฎหมาย” ที่มันทำงานแบบไม่มีหัวใจ ไม่ได้มองเห็นความเป็นมนุษย์ที่อยู่เบื้องหลัง กฎหมายบอกว่าเด็กคนนี้เป็น “คนต่างด้าว” ที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมาย ดังนั้นจึงต้องถูกผลักดันออกนอกประเทศ
แต่ในความเป็นจริง เด็กคนนี้เป็นเด็กไทยในทุกมิติ ทั้งภาษา วัฒนธรรม และความรู้สึก เขาเติบโตที่นี่ มีเพื่อน มีครู มีชีวิตที่นี่ทั้งหมด การที่ต้องถอดชุดลูกเสือเพื่อไปใส่ชุดนักโทษ มันเป็นสัญลักษณ์ที่เจ็บปวดมาก มันเหมือนเป็นการพรากเอาตัวตนและชีวิตทั้งหมดของเด็กคนหนึ่งไปโดยสิ้นเชิง
ประเด็นนี้ยังทำให้เห็นความเปราะบางของกลุ่มคนชายขอบที่ไม่มีสถานะทางกฎหมายด้วย ดิชั้นเป็นผู้ลี้ภัย ดิชั้นทราบดีค่ะ พวกเขาถูกมองว่าเป็นแค่ตัวเลขในสถิติการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย แต่เรื่องราวของครูคนนี้ทำให้เราเห็นว่า พวกเขาก็คือคนที่มีความฝัน มีความสามารถ มีความรู้สึกเหมือนเราทุกคน และพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยไปแล้วด้วย
การที่ต้องมาถูกไล่ล่าเหมือนเป็น “แม่มด” มันสะท้อนให้เห็นว่าสังคมเรายังขาดความเมตตาและช่องทางที่เหมาะสมในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้ การบังคับใช้กฎหมายแบบไร้ข้อยกเว้น โดยไม่คำนึงถึงบริบทความเป็นจริงของชีวิตคน มันเป็นเรื่องที่โหดร้ายและขัดแย้งกับหลักมนุษยธรรมอย่างมากค่ะ อย่าบอกว่าประเทศเรา “สูง” กว่าเขมร ถ้าจะสูงด้านวัตถุ ต้องสูงด้านจิตใจด้วย”