เลขาฯ รมว.มหาดไทย ย้ำ มท.ไม่นิ่งนอนใจ นักเรียนกัมพูชาถูกจับ เผย พมจ.สุรินทร์-นอภ.ลงพื้นที่แล้ว
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม จากกรณี ตำรวจคุมตัวนักเรียนวัย 13 ปี ชาวกัมพูชา ไปจากโรงเรียน และเตรียมส่งตัวไปประเทศกัมพูชา ทั้งที่ แม้ว่าเด็กอยู่เมืองไทยมาตั้งแต่แบเบาะ เรียนในไทย พูดภาษาไทย แม้แต่ภาษากัมพูชาก็อ่านไม่ได้ ทั้งยังมีผลการเรียนดี เกรด 4.00
ล่าสุด นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า
จากกรณีดังกล่าว ทางกระทรวงมหาดไทย ไม่ได้นิ่งนอนใจครับ ผมได้มีการประสานตรงไปยัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่ช่วงเช้า และปัจจุบันทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวง พม. ได้เข้ามาช่วยประสานงานด้วยแล้ว
โดยขณะนี้ ทาง พมจ.สุรินทร์ ร่วมกับนายอำเภอกำลังลงพื้นที่หน้างาน เพื่อช่วยเหลือดำเนินการครับ