คุรุสภา ยึดคืนรางวัล คุณูปการการศึกษาชาติ ทิดอลงกต-ทิดแย้ม หลังถูกดำเนินคดี

คุรุสภา ยึดคืนรางวัลคุณูปการการศึกษาชาติ ทิดอลงกต-ทิดแย้ม หลังถูกดำเนินคดี
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนได้ประชุมกับคุรุสภาถึงประเด็นอดีตพระอลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ซึ่งที่ผ่านมาคุรุสภาได้มอบรางวัลพระสงฆ์ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาชาติ เมื่อปี 2563 เนื่องจากที่ผ่านมาอดีตพระอลงกตได้มีจิตสาธารณะด้านสังคม ที่ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคเอดส์ หรือ HIV แต่ขณะนี้อดีตพระอลงกตได้ทำผิดวินัยสงฆ์และถูกดำเนินคดีด้วยข้อหาฟอกเงิน ดังนั้นคุรุสภาจึงมีมติยึดคืนรางวัลดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงอดีตพระธรรมวชิรานุวัตร หรือทิดแย้ม อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง จ.นครปฐม ที่เคยได้รับรางวัลดังกล่าวด้วยเช่นกัน