ตม.สุรินทร์ ยังไม่ส่งน.ร. 13 กลับกัมพูชา ให้ไปอยู่ที่พม.ก่อน ยันเด็กอยากกลับเอง
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม จากกรณีมีผู้แจ้งจับเด็กนักเรียนอายุ 13 ปี ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจ.สุรินทร์ ในความผิดเข้าเมืองผิดกฎหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมตัวตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคมที่ผานมา
ล่าสุด พ.ต.ท.อุดร ชาวแขก รอง ผกก.ตม. จ.สุรินทร์ ระบุว่า ยังไม่ได้ส่งตัว ส่งตัวนักเรียนวัย 13 ปี และแม่ชาวกัมพูชากลับไปยังกัมพูชา แต่ส่งตัวไปที่พม.จังหวัดสุรินทร์ เพื่อสอบสวนเพิ่มเติม และให้ความคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตามจากการพูดคุย เด็กสมัครใจกลับกัมพูชา เพื่อทำบัตรประจำตัวให้ถูกต้อง และเดินทางเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย