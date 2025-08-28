ที่ปรึกษาฮิวแมนไรท์ เผยข่าวดี น.ร.ไม่ถูกส่งกลับแล้ว ยันได้อยู่ไทย เรียนหนังสือต่อ
จากกรณีที่ คุณครูโรงเรียนแห่งหนึ่ง เปิดเผยว่า ลูกศิษย์อายุ 13 ปี ถูกตำรวจจับ หลังถูกแจ้งความในข้อหา เป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามา และอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากมีแม่สัญชาติกัมพูชา ได้นำลูกศิษย์เข้าไทยมาตั้งแต่วัยทารก และไม่เคยกลับเข้าไปที่กัมพูชาอีกเลย เติบโตที่ไทย เรียนที่ไทย พูดภาษาไทย ใช้ชีวิตทุกอย่างเหมือนคนไทยทุกคนที่เกิดและโตที่นี่ แม้แต่ภาษากัมพูชาก็อ่านไม่ได้ เขียนไม่ออก สื่อสารไม่ได้ และก็ไม่มีบ้านอยู่ที่กัมพูชาแล้ว จึงอยากขอความเห็นใจในฐานะเพื่อนมนุษย์ โดย ตร.นำเด็กไปฝากขัง เพื่อส่งไปที่ด่านสระแก้ว จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
ล่าสุด เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568 นายสุนัย ผาสุก ที่ปรึกษาองค์กรฮิวแมนไรท์ วอทช์ ประจำประเทศไทย ได้โพสต์ผ่าน X ระบุว่า 14.30 น.น้องได้อยู่เรียนหนังสือในไทย ไม่โดนเนรเทศไปกัมพูชา
ต้องย้ำว่า รัฐบาลมีนโยบายให้เด็กทุกคนได้เรียนหนังสือ นักเรียนที่เป็นเด็กที่ไร้สัญชาติ หรือต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายก็ผ่อนผันให้อยู่เรียนหนังสือในไทย ระหว่างรอทำเอกสารสถานะบุคคล และการเข้าเมืองที่ถูกต้อง โดยไม่จำเป็นต้องจับกุม และเนรเทศ นี่คือหลักปฏิบัติเพื่อคุ้มครองสิทธิเด็กตามกฎหมายไทย และกติการะหว่างประเทศ