‘เทวัญ’ มอบคุรุสภากำหนดตรวจสารเสพติดก่อนขอใบอนุญาตครู หวังลดปัญหายาเสพติดในวงการศึกษา
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง รายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัย พ.ศ… เนื่องจากการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวัยจะนำไปสู่การผลิตครูปฐมวัยที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีสมรรถนะสูง มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนและมีคุณลักษณะเฉพาะที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูปฐมวัย
“นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือเรื่องค่าตอบแทนการเกษียณอายุราชการของบุคลากรในสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะใช้เงินจากกองทุนบำเหน็จของพนักงานสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาที่มีขณะนี้มีเงินเหลืออยู่ในกองทุน จำนวน 400 ล้านบาทและอาจไม่เพียงต่อการจ่ายค่าตอบแทน ดังนั้นที่ประชุมได้หารือถึงหลักเกณฑ์การปรับแก้ไขกองทุนนี้ว่าจะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง เพราะขณะนี้กองทุนดังกล่าวมีแต่รายจ่ายแต่ไม่มีรายได้เพิ่มเติมเข้ามาสนับสนุน ซึ่งจะต้องหาวิธีการที่จะทำให้กองทุนนี้มีรายได้และมีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น”นายเทวัญ กล่าว
นายเทวัญ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวตนได้ฝากประเด็นให้คุรุสภาไปพิจารณาถึงการขอและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งมอบหมายให้คณะทำงานคุรุสภาไปดูหลักเกณฑ์และกฎหมายข้อไหนบ้างที่จะปรับการขอและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของนักศึกษาครูที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นครูด้วยการปราศจากยาเสพติด โดยตนต้องการให้ก่อนที่จะมาขอหรือมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะต้องมีการตรวจสารเสพติดก่อนที่จะขอใบอนุญาตฉบับดังกล่าว หรืออย่างน้อยผู้ที่มาขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากการตรวจหาสารเสพติดก่อนที่จะมาทำอาชีพครู อีกทั้งการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทุก 5 ปีตนก็จะให้มีการตรวจหาสารเสพติดก่อนขอต่อใบอนุญาตด้วย
“ถ้าหากผู้ที่มาขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไม่มีใบรับรองตรวจหาสารเสพติดแล้วก็คงต้องสันนิษฐานไว้ก่อนแล้วว่าบุคคลนั้นมีเหตุอะไรถึงไม่ยอมตรวจหาสารเสพติด ซึ่งในแต่ละปีมีนักศึกษาครูที่จบครูหลายหมื่นคนอย่างน้อยหากมีการตรวจหาสารเสพติดก่อนที่จะเข้ามาสู่วิชาชีพครูก็จะลดปัญหายาเสพติดไปได้ส่วนหนึ่ง และสถานศึกษาก็จะมีบุคลากรที่ปลอดยาเสพติด รวมถึงแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ในระดับหนึ่ง” นายเทวัญ กล่าว