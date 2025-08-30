รายงาน : รางวัลสื่อสร้างสรรค์ โชว์ศักยภาพคนรุ่นใหม่

|ที่มา
|คอลัมน์ : รายงานการศึกษา
ประกาศแล้ว! ผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมภาพลักษณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ 2568 หัวข้อ “เรียนดี มีความสุข” ซึ่งสำนักอำนวยการ สพฐ.ได้เปิดเวทีใหญ่ระดับประเทศ ให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด ได้สร้างสรรค์ไอเดีย เนื้อหา นำเสนอแนวความคิด สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ถ่ายทอดเรื่องราวที่สะท้อนอัตลักษณ์ และบริบทขององค์กร ในรูปแบบคลิปวิดีโอ และรูปแบบภาพถ่าย
ซึ่งปีนี้มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ (สพท.) ส่งผลงานเข้าประกวดรวมมากถึง 419 ทีม แยกเป็น การประกวดสื่อในรูปแบบ “คลิปวิดีโอ” มีนักประชาสัมพันธ์ หรือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) จับมือกับครูในโรงเรียน ส่งผลงาน เข้าร่วม 79 ทีม และรูปแบบ “ภาพถ่าย”นักเรียนในสังกัด สพฐ.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 340 ทีม ซึ่ง สพฐ.ได้เชิญผู้แทนจากสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ร่วมพิจารณาและคัดเลือกผลงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยได้คัดเลือกผลงานสื่อรูปแบบละ 10 ทีม รวม 20 ทีม ไปแขวนโชว์บนเพจFacebook ประชาสัมพันธ์ สพฐ.ให้กดไลค์ กดเข้าชม สร้างบรรยากาศความคึกคัดให้การประกวดเป็นอย่างมาก ก่อนนำผลมาตัดสินให้ 11 ทีม เข้ารับ 14 รางวัล จาก ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่ผ่านมา
ผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ฯปีนี้ นักเรียน ครู และบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก (สพม.ตาก)สามารถสร้างสรรค์ผลงานคว้าได้ถึง 3 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศจากผลงานประเภทคลิปวิดีโอ เรื่อง “เดอะคีเพลอะ” ซึ่งผลงานชิ้นนี้ยังได้รับรางวัลยอดผู้ชมสูงสุด (Top View) ด้วย และ ผลงานภาพ “แสงแห่งความหวัง” ของโรงเรียนตากพิทยาคม ก็ได้รับรางวัล รางวัลยอดผู้กดถูกใจสูงสุด (Top Likes)
นายอาณัติ ผาพรม ผู้อำนวยการ สมพ.ตาก กล่าวว่า ขอบคุณ สพฐ.ที่จัดเวทีระดับประเทศ ให้นักเรียน ครู บุคลากรมาแสดงศักยภาพให้เห็นว่า เราก็ความสามารถในด้านนี้ด้วย ซึ่งการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ถือเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก ต่อการจัดการศึกษาปัจจุบัน เพราะปัจจุบันเด็ก เยาวชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก็จะรับชมความเคลื่อนไหวทางการศึกษาผ่านสื่อทางออนไลน์ และผลงานการผลิตสื่อ ก็ทำให้เห็นภาพความคิดของนักเรียน ครู และบุคลากร ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานสู่สายตาของทุกคน เป็นความคิดสร้างสรรค์ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นเด็ก โดยเฉพาะในพื้นถิ่นของจังหวัดตาก ที่มีความแตกต่างหลากหลายทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม เมื่อสิ่งเหล่านี้ถ่ายทอดไปยังสายตาของทุกคนที่ได้รับชม ก็ถือเป็นเรื่องราวดีๆที่สื่อสารไปให้ทุกคนได้รับทราบว่า การศึกษาในจังหวักตากมีสิ่งดีๆและวัฒนธรรที่หลากหลาย ซึ่งทางกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สมพ.ตากจะนำสื่อเหล่านี้ไปเป็นต้นแบบในการเผยแพร่นโยบาย วิสัยทัศน์ และทิศทางการจัดการศึกษาของ สพม.ตาก ทั้งนี้ สพม.ตาก มีการจัดอบรมขยายเครือข่ายประจำต่อเนื่องทุกปี เพราะถ้าการศึกษาของเราทำดีเท่าไหร่ แต่ไม่มีการเผยแพร่สู่สาธารณชนให้ผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ รับทราบ มีข้อมูลของเรา การทำงานของเราอาจจะไม่สัมฤทธิ์ผล ดังนั้นต้องทำควบคู่กัน มีการต่อยอด และยั่งยืน
ขณะที่ นายชนาวุฒิ ทองเชื้อ นักประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่ฯ และนายเทวัณ ดำดี ครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม.ตาก ทีมผู้ผลิตคลิปวิดีโอเรื่อง “เดอะคีเพลอะ” เล่าว่า “เดอะคีเพลอะ” นำเสนอเรื่องราวของเด็กพักนอน ที่มาจากพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ซึ่งมีประมาณ 380 คน ครูที่ดูแลเด็กด้วยความรักปฏิบัติเหมือนแม่คนที่ 2 ถ่ายทอดบริบทโรงเรียน การให้โอกาสทางการศึกษา ซึ่งหากโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ไม่มีหอพักนอนในโรงเรียน เด็กเล่าหนี้จะไม่สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้เลยเพราะระยะทางที่ห่างไกลเด็กไม่สามารถเดินทางไป-กลับในวันเดียวได้ ทำให้เด็กบางคนได้กลับบ้าน ปีละ 1-2 ครั้งเท่านั้น เนื่องจากทางบ้านมีฐานะยากจน ไม่มีค่าเดินทาง กลับบ้านก็ไม่มีอาหาร แต่อยู่ที่โรงเรียนมีอาหารครบ 5 หมู่ ฟรี 3 มื้อ มีเพื่อน มีกิจกรรมทำ ตอบโจทย์ “เรียนดี มีความสุข” ได้จริง
นายภูริณัฐ บุญเม่น นักเรียน และนายพีระพล อยู่รัศมี ครู โรงเรียนตากพิทยาคม สพม.ตาก ผู้คว้ารางวัลยอดผู้กดถูกใจสูงสุด (Top Likes) ภาพ “แสงแห่งความหวัง” บอกว่า รู้สึกยินดีมากที่ภาพ “แสงแห่งความหวัง” เป็นที่ถูกใจ แรงบันดาลใจของภาพนี้ต้องการสื่อสาร ว่า การที่เด็กจะเรียนดี มีความสุขได้ ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในห้องเรียน มีส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ปกครอง นักเรียน ผู้บริหารและ สพฐ.ที่มอบนโยบาย ภาพนี้เป็นเบื้องหลังของคุณครูที่มีการเยี่ยมบ้าน ไปดูนักเรียน พบผู้ปกครอง ในท้องนา ซึ่งเป็นที่ทำงานของผู้ปกครอง
ด้าน ด.ช.กลทีป์ ใจเก่งดี และนายเรวัตร อินมณเฑียร ครู โรงเรียนบรบือ สพม.มหาสารคาม ซึ่งผลงานภาพถ่าย “บ้านเฮา เท่ากับความสุข” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทภาพถ่ายและยอดผู้กดถูกใจสูงสุด (Top Likes)ด้วย กล่าวว่า ที่โรงเรียนมีชุมนุมถ่ายวิดีโอ ถ่ายภาพ ซึ่งเราได้หยิบยกสิ่งที่มีอยู่ในโรงเรียน ในท้องถิ่น คือ สะพานไม้เชียงคำ มาถ่ายทอด “เรียนดี มีความสุข” ซึ่งการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมภาพลักษณ์ สพฐ.เป็นโครงการที่ดี และเวทีประกวดเกี่ยวกับการถ่ายภาพ ทำคลิปวิดีโอ ยังมีน้อย ขณะที่การใช้สมาร์ทโฟน หรือ กล้อง ก็มีคุณภาพที่มีความใกล้เคียงกัน อยู่ที่ว่าใครจะเล่าเรื่องผ่านภาพได้ดีกว่ากัน ซึ่งเวทีการประกวดยังมีน้อย เด็กๆอาจเข้าไม่ถึง อยากให้มีเวทีลักษณะนี้มากขึ้น อีกทั้งการถ่ายทอดเรื่องราวในโรงเรียน สร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร และวงการการศึกษา ที่เป็นภาพเชิงบวก คนที่ได้ดูผลงานก็จะได้รับพลังเชิงบวกเช่นเดียวกัน
ต้องปรบมือดังๆ ให้ผู้ได้รับรางวัลทุกคน ในอนาคตเราอาจจะได้เห็นศิลปิน นักประชาสัมพันธ์ ครีเอเทีฟ ที่เก่งระดับชาติ ทำให้คน รู้จัก เข้าใจ เข้าถึงการจัดการศึกษาของ สพฐ.มากยิ่งขึ้น