ไฟเขียวเพิ่มหมื่นอัตรารับแบ่ง’สพม.’ใหม่ ชง’ก.ค.ศ.’เคาะพันตำแหน่งลดภาระครู หลังเคลียร์ตัวเลขเกษียณ-ปรับลง38ค(2)
นายธนู ขวัญเดช เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ค.ศ. เมื่อเร็ว ๆ นี้ เห็นชอบกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอปรับปรุงการกำหนดกรอบอัตรากำลังตำแหน่ง 38 ค. (2) ใน สพท. เพื่อให้สอดคล้องกับการแบ่งส่วนราชการภายใน ตามประกาศ ศธ. โดยได้จัดทำประชาพิจารณ์ใน สพท. และได้แจ้งผลให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ทราบ ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ.ได้ดำเนินการพิจารณาและวิเคราะห์ผลการทำประชาพิจารณ์ และมอบให้ สพฐ. จัดทำ ร่างกรอบอัตรากำลังฯ ภายใต้เงื่อนไข ไม่เกิน 11,417 อัตรา ซึ่งไม่เกินจำนวนกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด
นายธนู กล่าวต่อว่า สพฐ. จึงได้ขอกำหนดกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่ง 38 ค. (2) ใน สพท. จำนวน 245 เขต ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ จำนวน 9 กลุ่ม 1 หน่วย ภายใต้เงื่อนไขงบประมาณด้านบุคคลไม่เพิ่มสูงขึ้น จำนวน 11,039 อัตรา ซึ่ง ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ เห็นชอบ ร่าง กรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง 38 ค. (2) ในสพท. 11,039 อัตรา 2.เห็นชอบให้สำนักงานก.ค.ศ. กำหนดเลขที่ตำแหน่ง 38 ค. (2) ใหม่ โดยกำหนดเป็นเลขที่ตำแหน่ง จำนวน 10 หลัก เนื่องจากการกำหนดเลขที่ตำแหน่งเดิมมีความซ้ำซ้อนทำให้เกิดความยุ่งยากในการตรวจสอบและกำกับติดตามการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการและ3. เห็นชอบ แนวทางการบริหารกรอบอัตรากำลัง 38 ค. (2) สพท. โดยให้ สพฐ. จัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลังนี้ ภายใน 1 ปีงบประมาณโดยใช้แนวทางการบริหารกรอบอัตรากำลัง ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด
“ครั้งนี้เป็นกรอบอัตรากำลังเดิม ที่เกิดขึ้นภาพหลังจาก สพฐ.ได้มีการแบ่งโครงสร้างภายในและมีการจัดตั้ง 20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)ใหม่ขึ้น ซึ่งเดิมสพฐ. เสนอมา 11,417 อัตรา มีทั้งตำแหน่งที่ไม่มีเงินเดือนและมีเงินเดือน โดยก.ค.ศ. กลั่นกรองและพิจารณาอนุมัติให้เฉพาะตำแหน่งที่มีเงินเดือน รวม 11,039 อัตรา เพื่อไม่ให้กระทบกับงบประมาณ ส่วนความคืบหน้าการลดภาระงานครู โดยการโอนอัตราครูเกณฑ์ มาตำแหน่ง 38 ค. (2) เพื่อให้ทำหน้าที่ธุรการ การเงิน และพัสดุ เพื่อให้ครูมีเวลาทุ่มเทกับการสอนมากขึ้นนั้น คาดว่า จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการก.ค.ศ. ครั้งต่อไป พิจารณาอนุมัติได้อีกกว่า 1 พันอัตรา เนื่องจากเพิ่งได้ตัวเลขอัตราเกษียณอายุราชการ ในตำแหน่งซึ่งเกินเกณฑ์จากสพฐ. ซึ่งต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง ก่อนเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการก.ค.ศ. ให้ความเห็นชอบต่อไป” นายธนู กล่าว