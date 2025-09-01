‘นฤมล’ ขยับแก้กฎหมายโรงเรียนเอกชน หลังพบปัญหาครูต่างชาติใช้ช่องโหว่ เรียกค่าชดเชย

‘นฤมล’ ขยับแก้กฎหมายโรงเรียนเอกชน หลังพบปัญหาครูต่างชาติใช้ช่องโหว่ ม.86 เรียกค่าชดเชย สร้างความไม่เป็นธรรมต่อโรงเรียนและครูไทย
เมื่อวันที่ 1 ก.ย. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) พร้อมด้วยนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมหารือประเด็นด้านการศึกษาเอกชน กับผู้แทนสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย จำนวน 12 หน่วยงาน โดยตัวแทนสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้นำดอกไม้แสดงความยินดีและขอขอบคุณ นางนฤมล ที่ขับเคลื่อนงานการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
“ศธ.ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด ซึ่งขณะนี้ได้มีการเห็นชอบให้มีการเสนอขอแก้ไขพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ในส่วนของการคุ้มครองการทำงาน ให้เกิดการตีความที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลกระทบจากการเรียกร้องค่าชดเชยของครูต่างชาติหลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง โดยตนเห็นว่าเป็นหนทางแก้ไขผลกระทบที่ตรงประเด็นและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยคาดว่าจะสามารถเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อ พิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ได้ประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายน 2568″นางนฤมล กล่าว
โดยสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้หารือถึงผลกระทบจากกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชน โดยเฉพาะการตีความมาตรา 86 ของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ที่ระบุว่า กิจการของโรงเรียนในระบบไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่ผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ทำให้มีครูชาวต่างชาติที่สิ้นสุดสัญญาจ้างหลายคน ใช้ประโยชน์จากการตีความตามมาตราดังกล่าวมาเรียกร้องค่าชดเชยจากโรงเรียนเอกชน ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อโรงเรียนและครูชาวไทย ที่ได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์น้อยกว่าครูต่างชาติค่อนข้างมาก