BBA จุฬาฯ เปิดตัวสมาคมศิษย์เก่า จับมือ Harvard Business School จุดประกายผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่

รศ.ดร. ธารทัศน์ โมคมรรคกุล คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า BBA Chula Grand Reunion 2025 งานคืนสู่เหย้าที่ไม่ใช่เพียงการรวมรุ่น แต่คือการสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของวงการธุรกิจไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (BBA Chula) ประกาศเปิดตัว สมาคมนิสิตเก่า BBA Chula อย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “Legacy of Leadership: Honoring the Past, Inspiring the Future” พร้อมเดินหน้าสานต่อความร่วมมือระดับโลก สร้างเครือข่ายผู้นำธุรกิจกว่า 3,000 คน เพื่อต่อยอดความสำเร็จสู่อนาคต ประเดิมกิจกรรมแรกด้วยกิจกรรมทางวิชาการและสร้างความร่วมมือกับสมาคมนิสิตเก่าของสถาบันชั้นนำระดับโลกอย่าง Harvard Business School ของ Harvard University พร้อมมอบรางวัลเชิดชู “นิสิตเก่าดีเด่น” ผู้สร้างและส่งต่อแรงบันดาลใจสำหรับผู้นำ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสานต่อเครือข่ายอันแข็งแกร่ง งาน BBA Grand Reunion 2025 ไม่ได้เป็นเพียงงานรวมรุ่น แต่เป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่ช่วยให้นิสิตเก่าได้กลับมาพบปะสังสรรค์ รู้จักกันเพิ่มเติมระหว่างรุ่น และสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความประทับใจ ที่ทุกคนต่างได้ย้อนรำลึกถึงความทรงจำดี ๆ และสานต่อมิตรภาพที่ยั่งยืน
“งานครั้งนี้ ไม่ได้จัดขึ้นเพียงแค่เป็นงานคืนสู่เหย้า ของพวกเราชาว BBA Chula แต่เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการ Reconnect นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันเพื่อให้สามารถสร้าง Impact ให้กับสังคมได้ต่อไปในอนาคตด้วย” รศ.ดร. ธารทัศน์ กล่าว
โดยภายในงานได้มีการเปิดตัวสมาคมนิสิตเก่า BBA Chula สานต่อความร่วมมือระดับโลก และเปิดตัวคณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่าหลักสูตร BBA Chula เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตเก่ารุ่นต่าง ๆ ให้แน่น แฟ้นยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ คุณพิลาสินี กิตติขจร นายกสมาคมนิสิตเก่าหลักสูตร BBA Chula และคุณเจนนิสา คูวินิชกุล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ เผยถึงเป้าหมายสำคัญของสมาคมในอนาคต และหนึ่งในนั้น คือการจัดกิจกรรมทางวิชาการและสร้างความร่วมมือกับสมาคมนิสิตเก่าของสถาบันชั้นนำระดับโลกอย่าง Harvard Business School ของ Harvard University โดยอาศัยเครือข่ายของนิสิตเก่า ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานทางวิชาการและสร้างโอกาสให้กับนิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่าของหลักสูตรอย่างยั่งยืน
เชิดชู “นิสิตเก่าดีเด่น” ผู้สร้างและส่งต่อแรงบันดาลใจสำหรับผู้นำ
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงานคือพิธีมอบรางวัล “นิสิตเก่าดีเด่น” ให้แก่นิสิตเก่าที่ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นและมีคุณูปการแก่สังคมในด้านต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนถึงแก่นแท้ของความเป็นผู้นำที่หลักสูตร BBA Chula มุ่งเน้น โดยนิสิตเก่าที่ได้รับมอบรางวัลได้ส่งต่อแรงบันดาลผ่านคำ 3 คำของตน ที่เป็นแรงผลักดันให้ทุกคนประสบความสำเร็จดังเช่นทุกวันนี้
คุณพรปรียา วิวัฒนชาต Managing Director, Cartier Thailand และ Richemont Luxury Thailand Limited ผู้ซึ่งยึดมั่นในหลัก Passion – Resilience – Persistence หรือความหลงใหล ความยืดหยุ่น และความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ
คุณปราโมทย์ เดชะบุญศิริพานิช Managing Director, PAÑPURI ผู้ซึ่งเชื่อมั่นในหลัก Purpose – Daring- Pay it Forward หรือการมีเป้าหมายที่ชัดเจน ความกล้าที่จะลงมือทำ และการส่งต่อสิ่งดีๆ ให้ผู้อื่น
คุณพิลาสินี กิตติขจร CEO, Terra Digital Ventures ที่ให้ความสำคัญกับหลัก Passion – Courage – Impact หรือความหลงใหล ความกล้าหาญ และการสร้างผลกระทบเชิงบวก
คุณเจนนิสา คูวินิชกุล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา Independent Director, KASIKORNBANK Public Company Limited และยังเป็น President ของ Harvard Business School Association of Thailand ผู้ซึ่งยึดถือหลัก Half-full – Learn from the best- Patience หรือการมีทัศนคติที่ดี เรียนรู้จากสิ่งที่ดีที่สุด และความอดทน
คุณจิตพล ศิริวัฒนเมธางกูร Co-Founder แบรนด์แฟชั่นชื่อดัง Gentlewoman ผู้ใช้หลัก Family – Journey – Curiosity ในการนำพาธุรกิจสู่ความสำเร็จ
คุณธรานันท์ อัศวเทววิช AVP – Business Development, Betagro Public Company Limited ผู้ที่ได้รับรางวัลจากหลัก Determination- Empathy- Integrity
คุณพชร จิราธิวัฒน์ Director, Rocks Group เจ้าของแบรนด์ดัง Potato Corner และนักแสดงที่มีชื่อเสียง มากับคำว่า Integrity – Relentless – Value-Creation
คุณชยภัทร ทองเจริญ Co-Founder & Group CEO, Rocks Group ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ Potato Corner และเพื่อนร่วมรุ่นของคุณ พีช พชร กับการเน้นความสำคัญของคน Great – People – Only
คุณชนกานต์ ขจรเสรี และ คุณกันตพร ขจรเสรี Co-Founder, Mindventure Co., Ltd. ผู้สร้างชื่อเสียงด้วยการติดอันดับใน Forbes 30 Under 30 คนรุ่นใหม่ทรงอิทธิพลแห่งเอเชีย ซึ่งทั้งสองยึดมั่นในหลัก Passion – Perseverance – Resilience และ Resilience – Determination, Teamwork ตามลำดับ
ทั้งนี้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (BBA Chula) ดำเนินการมาแล้วกว่า 3 ทศวรรษ โดยมุ่งเน้นสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้นำทางธุรกิจที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้าน วิชาการ ทักษะการบริหาร คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อขับเคลื่อนองค์กรและสร้างประโยชน์แก่สังคมทั้งในระดับประเทศ และในระดับสากล