บอร์ดลูกเสือฯ เห็นชอบอบรมหลักสูตร B.T.C.เพิ่มเติมทางออนไลน์ ช่วยลดค่าใช้จ่าย

ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เลขาธิการลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ที่มี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ….. เห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ. 2556 โดยเพิ่มข้อ 7/1 มีข้อความว่า กรณีผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับที่หนึ่ง ขั้นที่สอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (Basic Unit Leader Training Course) หรือ B.T.C ตามข้อ 7 ในประเภทลูกเสือใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภท ประสงค์จะรับการฝึกอบรมขั้นความรู้เบื้องต้นในประเภทลูกเสืออื่น ให้สามารถเข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะเนื้อหา อันเป็นเนื้อหาเฉพาะของประเภทลูกเสือนั้นเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยเมื่อได้อบรมเพิ่มเติมครบถ้วนแล้วให้ถือว่าผู้นั้นสำเร็จการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับที่หนึ่งขั้นที่สอง ขั้นความรู้เบื้องต้น ในประเภทลูกเสือที่อบรมเพิ่มเติมนั้น ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่จะเข้ารับการอบรมในหลักสูตรเพิ่มเติมดังกล่าวได้
ทำหน้าที่เลขาธิการ สลช. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังได้เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ตรวจการลูกเสือ และการกำหนดหน้าที่ของผู้ตรวจการลูกเสือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.… ให้แก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ตรวจการลูกเสือและการกำหนดหน้าที่ของผู้ตรวจการลูกเสือ พ.ศ.2553 ข้อ 6 โดยแก้ไขข้อความ ดังนี้ ให้เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ แต่งตั้งผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติในตำแหน่ง ดังนี้ 1.ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 2. รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 3. ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบแต่งตั้งนายเสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ เป็น ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายต่างประเทศ แทน นายสมบูรณ์ บุญศิริ ที่ครบวาระ เพื่อติดต่อกับสํานักงานลูกเสือโลกและส่งเสริมความสัมพันธ์กับคณะลูกเสือต่างประเทศ.