วชิราวุธวิทยาลัย จัดนิทรรศการ จักรพันธุ์ โปษยกฤต นายช่างเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการฯ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดนิทรรศการ เพื่อเชิดชูและเผยแพร่ชื่อเสียงของนักเรียนเก่าที่วชิราวุธวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจ โดยนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาหอประวัติและงานจดหมายเหตุวชิราวุธวิทยาลัย ประธานในพิธี กล่าวเปิดนิทรรศการและกิจกรรมการเสวนา
หัวข้อ “จากศิษย์ถึงอาจารย์ จักรพันธุ์ โปษยกฤต” ณ โถงอเนกประสงค์ อาคารเวสสุกรรมสถิต โดยมีศิษย์เอกของอาจารย์จักรพันธุ์ ได้แก่ นายพันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก (Botanical Artist) นายวัลลภิศร์ สดประเสริฐ ประธานมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต และนายไชยรัตน์ ณ บางช้าง นักออกแบบแห่งปี 2015 รางวัล Honor Awards เข้าร่วม
นายพันธุ์ศักดิ์ กล่าวว่า ได้รู้จักกับอาจารย์ ตั้งแต่ก่อนจบมหาวิทยาลัย ไปมาหาสู่บ้านอาจารย์อยู่เป็นประจำ และภายหลังได้ไปทำงานกับอาจารย์อย่างเต็มตัว วันหนึ่งมีคนนำดอกกุหลาบสีขาวช่อหนึ่งมาฝากกราบอาจารย์ ตนจึงจัดใส่แจกันเตรียมไว้ให้อาจารย์บูชาพระตอนเย็น อาจารย์มาเห็นระหว่างรอเผาเครื่องเซรามิกที่ตนรับผิดชอบ จึงให้ลองเขียนภาพกุหลาบช่อนั้นด้วยสีน้ำ แต่ให้โจทย์สองข้อ คือไม่ต้องใช้ดินสอร่างแบบก่อน และไม่ต้องเขียนภาพพื้นหลัง ปล่อยเป็นสีขาวทิ้งไว้อย่างนั้น จึงใช้ทักษะที่มีจากการเป็นครีเอทีฟแก้ปัญหา อาจารย์ดูภาพแล้วพูดว่า พรุ่งนี้ไม่ต้องทำเซรามิกแล้วให้มาเขียนดอกไม้ดีกว่า ผมบอกว่าทำคู่กันไปได้ อาจารย์ก็บอกว่า “จะทำอะไรให้ดีสักอย่างต้องใช้เวลา อย่าไปเสียเวลากับอย่างอื่นเลย” นี่คือจุดเปลี่ยนในชีวิตทำให้ผมมาเป็น Botanical Artist จนทุกวันนี้
นายวัลลภิศร์ กล่าวว่า เป็นลูกศิษย์อาจารย์ ตั้งแต่อายุ 23 ปี อาจารย์ยังขึ้นชื่อในเรื่องความละเอียดในการทำงาน เช่น การวาดภาพเหมือน จะเหมือนหรือไม่เหมือนไม่สำคัญ สิ่งที่สำคัญคือการลงน้ำหนักในการวาดภาพและในการวาดภาพเหมือน อาจารย์จะต้องรู้จักต้นแบบอย่างดีจึงจะวาดภาพเหมือนให้ผู้นั้น นอกจากนี้ อาจารย์เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนมาก และมีน้ำใจ สิ่งที่ท่านสอนเสมอคือความกตัญญู ความเมตตา และการอ่อนน้อมถ่อมตน
นายไชยรัตน์ กล่าวว่า อาจารย์จะสอนตั้งแต่เรื่องการดำเนินชีวิต ความเป็นอยู่ เช่น มารยาทบนโต๊ะอาหาร และฝากถึงคนรุ่นใหม่ว่า ความสำเร็จของแต่ละคนมีความถนัดไม่เหมือนกัน ควรจะหาให้เจอว่าเราถนัดในสิ่งไหน สิ่งไหนที่เราทำได้ดี และความชอบในสิ่งที่เราทำ หากเราชอบเราจะมีแรงจูงใจทำจนกว่ามันจะสำเร็จ
ทั้งนี้อาจารย์จักรพันธุ์ เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี 2543 ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 52 นายช่างเอกในรอบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และผู้สนับสนุนดีเด่นในการอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี 2532 ผลงานศิลปะของอาจารย์จักรพันธุ์ ที่นำมาแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ เป็นผลงานของอาจารย์ในคอลเลคชั่นของวชิราวุธวิทยาลัย ซึ่งนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าหาได้ยากและเป็นความภาคภูมิใจของวชิราวุธวิทยาลัย เป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนหลักสูตรการศึกษาและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ตั้งแต่อดีตที่ยังคงปรากฏในปัจจุบัน และยังเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรของวชิราวุธวิทยาลัยได้ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อการเผยแพร่ สืบทอดงานศิลปกรรมไทย ตลอดจนปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึก และส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีงามให้แก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงอยากเห็นนักเรียนเป็นสุภาพบุรุษ อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจสำหรับผู้ที่สนใจด้านการอนุรักษ์และการพัฒนาศิลปกรรมไทยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย