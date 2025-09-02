‘กสพท’ รับน.ศ.แพทย์ปี69 รวม 58 สาขาวิชา 2,315 ที่นั่ง เริ่มสมัคร 1-30 ต.ค.
เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายวิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ร่วมกับ พญ.นันทนา ศิริทรัพย์ เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ ประธานอนุกรรมการสอบคัดเลือก กสพท แถลงข่าวการสอบคัดเลือก กสพท ปีการศึกษา 2569 โดย นายวิเลิศ กล่าวว่า กสพท เข้าร่วมระบบทีแคส รอบที่ 3 แอดมิสชั่น จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต รับสมัครทางเว็บไซต์ ทปอ. และกำหนดเทียบให้ กสพท เสมือนเป็น 1 มหาวิทยาลัย ที่มี 58 สาขาวิชา ผู้สมัครที่ร่วมสมัครคัดเลือกกับ กสพท ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ของกสพท เข้าสอบ PAT1 วิชาเฉพาะของกสพท และวิชาสามัญกับทปอ. โดยปีนี้ อว. ได้จัดสรรงบประมาณการสมัครTPAT 1 วิชาเฉพาะ กสพท จำนวน 140 บาทต่อคน ดังนั้นผู้ที่จะสมัครสอบกับ กสพท ที่ประสงค์จะรับการสนับสนุนจาก อว. จะต้องจ่ายค่าสมัครเพิ่มอีก คนละ 660 บาท
ด้าน พญ.นันทนา กล่าวว่า กสพท ได้รับมอบอำนาจจากคณะ/วิทยาลัย/สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 19 สถาบัน คณะ/สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 13 สถาบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 10 สถาบัน และคณะเภสัชศาสตร์ 9 สถาบัน ในการดำเนินการคัดเลือกฯ ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น อาทิ เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ที่สามารถแสดงให้เห็นได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ การสมัคร การเตรียมความพร้อมก่อนเรียน การสัมภาษณ์ จนถึงการเรียนตามหลักสูตร ,เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)กำหนดและศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2569 เป็นต้น ทั้งนี้ การสอบ กสพท ปีนี้มีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่อยากกำชับนักเรียนทุกคน คือ 1. ปีนี้ค่าสมัครสอบได้รับการสนับสนุนจาก อว. 2. เนื่องจากได้รับการสนับสนุนค่าสมัคร เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนมากขึ้น จึงไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะมีผู้สนใจสมัครสอบ กสพท เพิ่มมากขึ้นหรือไม่ กสพท จึงได้เตรียมเพิ่มสนามสอบ เพราะคาดว่าจะมีผู้สมัครสอบเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องจัดสนามสอบให้กับผู้ที่สมัครที่สมบูรณ์ทุกขั้นตอนก่อน ดังนั้นผู้สมัครจึงควรเข้าไปดูความก้าวหน้าของสถานะการสมัคร และ 3.วันและเวลาการสอบ มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมจัดสอบช่วงเดือน ธันวาคม 2568 มาเป็น เดือนกุมภาพันธ์ ปี2569
ขณะที่ นพ.รุ่งนิรันดร์ กล่าวว่า ปี 2569 มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมสอบกับ กสพท จำนวน 58 สาขาวิชา รับจำนวน 2,315 ที่นั่ง คุณสมบัติผู้สมัครที่เราต้องการยังเหมือนทุกปี แต่ขอเน้นว่า เราต้องการผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงในทุกขั้นตอน ส่งเอกสารครบและทำตามกติกาทุกประการ เพราะทุกปีพบว่า แม้แต่ชื่อ นามสกุล ผู้สมัครยังสะกดผิด สำหรับกำหนดการเปิดรับสมัคร PAT1 วิชาเฉพาะ กสพท จะรับสมัครวันที่ 1-20 ตุลาคม 2568 ชำระเงินได้ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2568 ไม่เกินเวลา 23.00 น. ส่วนวันสอบที่เลื่อนจากปลายเดือน ธันวาคม 2568 มาเป็นเดือน กุมภาพันธ์ 2569 นั้น เนื่องจากทุกปีพื้นที่ภาคใต้ประสบปัญหาน้ำท่วม ทำให้ทั้งผู้สอบและ กสพท ต้องลุ้นว่าจะจัดการสอบได้หรือไม่ ปีนี้จึงเลื่อนเป็นเดือน กุมภาพันธ์ สำหรับสนามสอบนั้น ขอย้ำว่า ห้ามไปผิดสนามสอบเด็ดขาด เพราะเราไม่อนุญาตให้สอบผิดสนาม