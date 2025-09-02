‘ทีเส็บ’ จัด 27 หลักสูตรไมซ์ เรียนฟรี e-Learning ลับคมองค์ความรู้ยุคใหม่

ทีเส็บพร้อมพัฒนายกระดับบุคลากรไมซ์ไทย เสริมทัพองค์ความรู้ไมซ์กว่า 27 หลักสูตรผ่านช่องทาง e-Learning สร้างทักษะสำคัญโลกการจัดงานไมซ์ยุคใหม่ เปิดลงทะเบียนไม่มีค่าใช้จ่าย
ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องมาตลอด 5 ปีของการเปิดช่องทาง e-learning ผ่านเว็บไซต์ https://elearning.tceb.or.th/ ให้บุคลากรไมซ์ไทยและผู้สนใจได้เรียนรู้พัฒนาทักษะยกระดับขีดความสามารถเชิงวิชาชีพไมซ์ จนถึงขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนรวมแล้วกว่า 11,394 ผู้ใช้งาน เฉพาะตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นมา มีผู้ลงทะเบียนเพิ่มขึ้นถึง 2,584 ผู้ใช้งาน เติบโตขึ้น 29.3% ออกใบประกาศ e-Certificate ไปแล้ว 11,811 ใบ และเฉพาะตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นมา ได้ออกใบประกาศไป 3,165 ใบ เติบโตขึ้น 36.6% ในส่วนของหลักสูตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีถึง 27 หลักสูตร พร้อมเนื้อหาทันยุคทันสมัย ตอบโจทย์ทิศทางใหม่ๆ ของอุตสาหกรรมไมซ์ อาทิ หลักสูตรการจัดประชุมองค์กรอย่างมืออาชีพ หลักสูตรพาเทศกาลไทย โกอินเตอร์! ปั้น IP ให้ดังระดับโลก หลักสูตรมืออาชีพด้านการจัดงานอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ที่สนใจ และต้องการศึกษาเพิ่มเติมในสาขาวิชาอุตสาหกรรมไมซ์ สามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://elearning.tceb.or.th/
ดร.ศุภวรรณ กล่าวต่อส่า สำหรับคอร์สออนไลน์ผ่านช่องทาง e-Learning ว่า “คือ หนึ่งในกลยุทธ์ของทีเส็บที่มุ่งพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอุตสาหกรรมไมซ์ไทย เพราะจุดแข็งและจุดขายของประเทศไทยในตลาดนานาชาติในฐานะจุดหมายการจัดงานไมซ์ ไม่ได้จำกัดเฉพาะความสะดวกในการเดินทาง โครงสร้างพื้นฐานเชิงสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และโอกาสทางธุรกิจ แต่ครอบคลุมถึงคุณภาพ มาตรฐานและความเป็นมืออาชีพของบุคลากรไมซ์”
นางอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ทีเส็บ กล่าวว่า ตัวเลขผู้เรียนและใบประกาศที่เพิ่มขึ้นทุกปี สะท้อนถึงประสิทธิผลของโครงการที่มุ่งเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้อยู่ในอุตสาหกรรมไมซ์และผู้สนใจทั่วไป นอกจากนี้ กระแสตอบรับจากผู้ลงทะเบียนเรียนนั้นก็เป็นไปในแง่บวก เพราะสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ เนื้อหาวิชาที่ครอบคลุม ตอบโจทย์โลกแห่งอุตสาหกรรมไมซ์ยุคใหม่ และที่สำคัญ ทางทีเส็บยังไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับลงทะเบียนเรียนในวิชาต่างๆ อีกด้วย
“เพื่อดึงดูดความสนใจ การประชาสัมพันธ์หลักสูตร มีการนำเสนอโดยใช้มีม (MEME) และนำเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสในสังคมช่วงนั้นมาทำเป็นโพสต์เพื่อชักชวนให้ผู้สนใจมาลงทะเบียน ลบภาพเดิมๆ ว่าหน่วยงานภาครัฐนั้นเนื้อหามีความเป็นทางการ แต่ทีเส็บสามารถทำเนื้อหาประชาสัมพันธ์ให้น่าสนใจได้ โดยทำอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 และกระแสตอบรับดี มีผู้สนใจสอบถามการประชาสัมพันธ์ในแนวทางนี้ สามารถติดต่อผ่านช่องทางสื่อสารหลักที่ Facebook เพจ MICEcapabilities ”นางอรชร กล่าว