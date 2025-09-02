มรภ.สุรินทร์ แจงปม นักศึกษากัมพูชา ชี้ลาออกก่อนไปเป็นทหาร เผยส่งกลับปท.ทั้ง32คนแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีกระแสข่าวทหารกัมพูชาที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จับปืนเข้าปะทะกับทหารไทยในสมรภูมิปราสาทตาเมือนธมและปราสาทตาควาย อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ พร้อมโพสต์เฟสนิยมแนวคิดฮุนเซน เย้ยชาวไทย จากการสืบสวนทราบว่านักศึกษารายนี้ ชื่อนายรอน ชิด เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาวิชาการไฟฟ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับทุนจากบริษัทเกษตรรุ่งเรือง เป็นบริษัทไทยที่เข้าไปทำธุรกิจเครื่องจักรทางการเกษตรในประเทศกัมพูชาได้ให้ทุนเรียนดี เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และพักอยู่หอภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ห้องประชุมฉัททันต์ ชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย วัฒนกรสิริ รองอธิการบดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิวัตร ศรีสมบัติ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกานต์ ลายสนธิ์อาจารย์ที่ปรึกษา ได้ร่วมกันแถลงข่าวกรณีนักศึกษาทุนกัมพูชาไปเป็นทหารชายแดน
รศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดเผยว่า กรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่เป็นชาวกัมพูชาชื่อนายรอน ชิต ซึ่งได้แจ้งลาออกไปเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2568 แต่ในความเป็นจริงนายรอน ชิด ได้หยุดเรียนและกลับไปอยู่บ้านเกิดที่อำเภอสำโรง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับด่านช่องจอม ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2568 แล้ว สาเหตุเพราะพ่อของเขาที่เป็นทหารบอกว่าให้เขาไปสมัครเป็นทหารเพื่ออนาคตที่ก้าวหน้า เขาจึงสมัครเข้าเป็นทหารของกัมพูชาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แล้วมาแจ้งลาออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในภายหลัง
รศ.ดร.ฉลอง กล่าวว่า ซึ่งเป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วปัจจุบันในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีนักศึกษาชาวกัมพูชาอยู่จำนวน 32 คน รวม นายรอนชิด ที่แจ้งลาออกไปก่อนนี้ และนักศึกษาที่เหลือได้ถูกส่งตัวกลับประเทศกัมพูชาไปแล้วตั้งแต่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2568
รศ.ดร.ฉลอง กล่าวว่า การส่งตัวนักศึกษาชาวกัมพูชากลับในครั้งนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเขตสุรินทร์ จำนวน 3 คน และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ จำนวน 2 คนรวม 36 คน ที่ส่งตัวไปข้ามแดนที่ด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี เข้าฝั่งประเทศลาวแล้วเดินทางต่อไปกัมพูชาที่จังหวัดสตึงเตรงประเทศกัมพูชานักศึกษาชาวกัมพูชาทั้งหมดที่มาศึกษาอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ทุกคนได้รับทุนการศึกษาจากฝั่งประเทศไทยทั้งหมดเหตุที่ต้องส่งตัวกลับทั้งหมดเป็นเรื่องของความมั่นคงภายในประเทศของเรา
นายรอน ชิต ว่าเป็นนักศึกษาที่เป็นตั้งใจเรียนมีผลการเรียนดีคนหนึ่ง อยู่ในระดับหัวแถวของห้องเลยก็ว่าได้ เป็นคนที่มีจิตอาสาเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของมหาลัยด้วย ในส่วนเรื่องของรักชาติเราไม่เห็นตอนที่เขามาอยู่กับเราในช่วงระยะเวลา 2 ปี ส่วนนักศึกษาที่ส่งตัวกลับก็ได้มีการพูดคุยกับทางหน่วยงานความมั่นคงแล้ว
ตอนนี้เราให้ทั้งหมดดรอปเรียนไว้ตั้งแต่เขาทางเดินกลับไป ส่วนหนึ่งก็มีการประสานเข้ามาขอทรานสคริปต์ ใบแสดงรายวิชาและผลการเรียน เพื่อไปยื่นเรียนต่อที่ประเทศกัมพูชาบ้านเขา ส่วนที่เหลือถ้ายังอยากจะมาเรียนต่อกับเราตอนนี้ต้องรอปรึกษากับฝ่ายความมั่นคงอีกที ซึ่งตรงนี้ก็เป็นบทเรียนที่สำคัญก็พวกเราเหมือนกันในส่วนของการมอบทุนการศึกษาให้ และต่างรู้สึกผิดหวังกับนายรอน ชิต ที่เราได้ให้การศึกษาบ่มเพาะเขาในด้านคุณธรรมจริยธรรมอยู่ร่วมกันเป็นเวลา 2 ปีเต็มๆ จากหลายๆเหตุการณ์ตอนนี้ประจักษ์ในเรื่องของการสำนึกบุญคุณ เขาข้ามผ่านมันไปแล้ว
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ออกแถลงการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการรับนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอชี้แจงต่อสาธารณชน ดังนี้ 1. การรับนักศึกษาต่างชาติ โดยเฉพาะนักศึกษาสัญชาติกัมพูชาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ภารกิจและหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ตามที่หมายกำหนด เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและเสริมสร้างความร่วมมือด้านวิชาระหว่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและโปร่งใส 2. ภาวะความขัดแย้งหรือเหตุการณ์สู้รบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นสถานการณ์ระหว่างประเทศที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและไม่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหาร จัดการด้านการศึกษาแต่อย่างใด 3. สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ปรากฏเป็นกระแสข่าวนั้น ได้ลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และเดินทางกลับประเทศกัมพูชาเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะเข้ารับหน้าที่ทหารตามคำสั่งของผู้นำประเทศกัมพูชา ดังนั้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลัง จึงมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามที่กฎหมายกำหนด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ใคร่ขอให้สาธารณชนได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลข่าวสารด้วยความเป็นธรรม และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของรัฐ สถาบันการศึกษาและประชาชนแต่ละฝ่ายอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนาท้องถิ่นสู่สากลด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใสและยึดมั่นในหลักกฎหมาย
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2 กันยายน 2568