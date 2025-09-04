‘นฤมล’ ปัดตอบนั่ง รมว.ศธ.ต่อ ขอรอผลโหวตนายกฯคนที่ 32 ก่อน มั่นใจสหกรณ์กลางสกสค.เดินหน้าต่อ

เมื่อวันที่ 4 กันยายน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า กรณีมีกระแสข่าวว่า ตนจะนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการศธ. ต่อนั้น ขณะนี้ยังไม่สามารถพูดอะไรได้ อยากให้รอวันที่ 5 กันยายน ซึ่งสภาฯจะเปิดให้มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 เชื่อว่าจะความชัดเจนทางการเมืองมากขึ้น และหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคิดว่าจะได้เดินหน้านโยบายที่วางไว้ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่จะมีการจัดตั้งสหกรณ์กลางสกสค.ก็จะไม่หยุดชะงักอย่างแน่นอน เพราะนายพีระพันธ์ เหมะรัตน เลขาธิการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) อยู่ระหว่างผลักดันเรื่องนี้ อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นนโยบายที่เกิดประโยชน์ต่อครูปัจจุบันและครูเกษียณอายุราชการ เชื่อว่าสกสค.จะเดินหน้าผลักดันต่อไป และคาดว่าครูทุกคนจะสนับสนุนให้นโยบายสหกรณ์กลางสกสค.เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
“ส่วนจะได้กลับมานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการศธ. ต่อ หรือไม่นั้น ยังไม่สามารถตอบอะไรได้ โดยขอให้กระบวนการขั้นตอนการโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 เสร็จเรียบร้อยก่อน และขอให้ติดตามสถานกาณ์การเมืองแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ ซึ่งการจับมือกับพรรคภูมิใจไทย เพื่อเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนั้น พรรคกล้าธรรมได้หารือถึงการจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราว และการคืนอำนาจให้แก่ประชาชน ส่วนเมื่อจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วก็ได้วางการแก้ไขปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน เช่น ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชา การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เป็นต้น ส่วนปัญหาภาคการศึกษายังไม่ได้หารือในรายละเอียดว่าจะขับเคลื่อนในเรื่องใดบ้าง” นางนฤมล กล่าว