‘นักวิชาการ’ชี้’อังกฤษ’เด็กไทยอ่อนเข้าขั้นวิกฤต ขาดแรงจูงใจ-ครูสอนไม่ตรงเอก

ชี้’อังกฤษ’เด็กไทยอ่อนเข้าขั้นวิกฤต ขาดแรงจูงใจ-ครูสอนไม่ตรงเอก
นายอดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นครราชสีมา และนักวิชาการด้านการศึกษา เปิดเผยว่า ภาษาอังกฤษในระบบการศึกษาไทยตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับอุดุมศึกษา ถือว่าเป็นปัญหา ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลต่อเนื่องถึงอุดมศึกษา ที่อยู่ในระดับอ่อนถึงอ่อนมาก ซึ่งการจะยกระดับภาษาอังกฤษในระยะสั้นคงเป็นเรื่องยาก ทั้งนี้หากถอดบทเรียน ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการใช้ภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ มีหลายเหตุหลายปัจจัยที่ทำให้ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี แต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือการมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ในส่วนนี้การศึกษาของไทยยังขาดอยู่พอสมควร อีกปัจจัย คือ เป้าหมายการภาษาอังกฤษเพื่อให้ตนเองได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ หรือ การทำงาน ฉะนั้นผู้คนกลุ่มนี้ก็จะมุ่งมั่นทุ่มเท
นายอดิศร กล่าวต่อว่า ระบบการการศึกษาไทย มีปัญหาในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษอยู่พอสมควร โดยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็มีปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น จึงต้องนำครูที่วิชาเอกอื่น มาสอนแทน หรือแม้กระทั่งโรงเรียนขนาดใหญ่ในระดับประถมบางโรงเรียนก็ยังไม่มีครูที่จบวิชาภาษาอังกฤษโดยตรง ขณะที่ครูแต่ละที่ยังมีคุณภาพไม่เท่ากัน โดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตนจึงมีความเห็นว่า การแก้ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษได้ดีที่สุดคือการหาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนกลาง ในรูปแบบที่เหมาะสมตามแต่ละช่วงวัย และให้ครูผู้สอนสร้างกิจกรรมที่จะทำให้เกิดการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้
” วิธีนี้เป็นสิ่งที่ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และรัฐบาลควรจะต้องลงทุน ภาษาอังกฤษของระดับประถมศึกษาไม่ควรจะให้เป็นการตัดเกรดแต่ควรจะเป็นรูปแบบกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดการนำไปใช้อย่างแท้จริง ขณะที่การเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น ควรจะมีการใช้แอปพลิเคชันของเอกชนที่มีการสร้างขึ้นมาจำนวนมาก หากรัฐบาลมีการทุ่มทุนเพื่อจัดหาให้เด็กได้เรียน ค่าใช้จ่ายของแอปพลิเคชั่นเหล่านี้ก็จะถูกลงตามความเหมาะสม ซึ่งแอปพลิเคชั่นเหล่านี้มีการเรียนการสอนหลายรูปแบบที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน การเรียนภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานควรเรียน เพื่อใช้ในการสื่อสารเป็นหลัก จากนั้นค่อยเพิ่มระดับความเข้มข้นทางวิชาการ ซึ่งจะมีเรื่องหลักไวยากรณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ก็มีคำถามว่าญี่ปุ่นก็ไม่ได้มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักถึงยังเป็นประเทศที่เจริญ ซึ่งคำตอบก็คืออำนาจทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างญี่ปุ่นมีความแข็งแรงพอที่จะอยู่ได้ด้วยตนเอง แต่ประเทศไทยยังไม่ได้อยู่ในจุดนั้น จึงควรพัฒนาภาษาอังกฤษของคนในประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ อีกทั้งยังได้เปรียบในการหาความรู้ต่างๆ”นายอดิศร กล่าว