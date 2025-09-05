พว.ปลื้ม GPAS 5 Steps เปลี่ยนครูรุ่นเก่าเป็นครูรุ่นใหม่ พัฒนาน.ร.สร้างนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 5 กันยายน บาทหลวง ผศ.ดร.อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดพิธีขอบคุณ ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ อดีตกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)ที่มอบเงินสนับสนุนจำนวน 154,400 บาท พร้อมมอบเสื้อเชิดชูเกียรติให้นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรการเรียนวิทย์-คณิต ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จำนวน 4 คน ที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ 2025 KidWind Challenge in Asia ณ ประเทศไต้หวัน ในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2568นี้ ซึ่งเหล่านี้ประสบความสำเร็จได้ เพราะ พว.ได้นำคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ตามแนวทางการจัดเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้ประสบความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ มีสถาบันราชภัฏ ประเทศจีน ไต้หวัน และโรงเรียน ต่าง ๆ เข้ามาดูงาน
บาทหลวง ผศ.ดร.อภิสิทธิ์ กล่าวว่า ตลอดระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้เริ่มอบรมครูในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps โดยได้รับการสนับสนุนจาก พว.ที่ได้ส่งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้ามาอบรม จนทำให้โรงเรียนปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนผ่านการปฏิบัติ(Learning by Doing)ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ นักเรียนสามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ และมีความสุขกับการเรียน ผ่านทางการเรียนการสอนแบบ Project-Based Learning / Phenomenon Based Learning(PBL)และ Problem- Based Learning เป็นต้น นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับนักเรียนแผนการเรียน วิทย์-คณิต ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นนวัตกรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน โดยจุดเด่นของหลักสูตรเน้นการศึกษาพื้นฐานความรู้เชิงรุกทางเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยการบูรณาการวิชาตามรูปแบบฐานสมรรณะ ควบคู่กับการทำโครงงานนวัตกรรม และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายและเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านAI ให้นักเรียนได้ค้นพบแนวทางที่ตนเองถนัดและสนใจ จะได้นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดศึกษาต่อในคณะ หรือ สาขาที่ตนเองมุ่งหวัง ดังนั้นโรงเรียนจึงมีเงื่อนไขว่า นักเรียนที่จะจบม. 6ได้ จะต้องทำโปรเจค เพื่อให้รู้ว่ากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งหมดได้ตกตะกอนมาเป็นนวัตกรรมสามารถสร้างผลผลิตออกมาได้และมีความหลากหลาย ไม่เฉพาะทางด้านวิชาการเท่านั้น แต่สามารถแตกออกไปทางด้านการเกษตร เศรษฐศาสตร์ ด้านกายภาพ สุขภาพ จิตวิทยา เป็นต้น
ดร.ศักดิ์สิน กล่าวว่า กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps เป็นโครงการวิจัยขั้นสูง ซึ่งพว จะผลักดันการจัดการศึกษาของไทยให้สู่มาตรฐานโลกให้ได้ กระบวนการที่เรานำมาใช้คือ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ซึ่ง Active Learning คือการเรียนด้วยการปฏิบัติ แต่จะปฏิบัติอย่างไร GPAS 5 Steps จะเป็นตัวขยายการเรียนรู้ออกไปอย่างกว้างใหญ่ไพศาล หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเขียนไว้เลยว่าหลักสูตรมาตรฐานสากลต้องใช้ GPAS 5 Steps มาเป็นตัวขับเคลื่อนแต่ไม่มีใครรู้ เพราะยังไม่รู้ว่า Active Learning คืออะไร ปรัชญาของ Active Learning GPAS 5 Steps คือ เด็กทุกคนต้องได้รับการพัฒนา ต้องเข้าถึงนวัตกรรม ทำอย่างไรจะให้เด็กทุกคนได้รับการพัฒนา แม้ว่าเด็กแต่ละคนจะมีความฉลาดแตกต่างกันแต่ GPAS 5 Steps จะเป็นกระบวนการ เป็นหัวใจของการเรียนรู้ของมนุษย์ เมื่อนำเข้าไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนหรือนำไปใช้ในการเรียนรู้อาชีพต่างๆ หรือ แม้กระทั่งการสอบ O-NET PISA ก็ต้องใช้ GPAS 5 Steps เป็นตัวขับเคลื่อน แต่เรายังไม่รู้จักใช้ ดังนั้นตลอด 20 กว่าปีที่ผ่านมา การสอบ O-NET PISA คะแนนของเด็กจึงตกต่ำมาโดยตลอด เพราะเด็กจะจำแต่เนื้อหาไปสอบ แต่ยังไม่ได้เรียนรู้กระบวนการคิดวิเคราะห์ นี่คือจุดบอดของประเทศไทย ความสำเร็จของโรงเรียนดรุณาราชบุรีในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสของ พว.ที่จะเข้าไปอบรมให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ให้เข้าใจถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของประเทศที่เน้นการเรียนแบบท่องจำ เพราะ Active Learning GPAS 5 Steps เป็นเกลียวเชื่อมความรู้คู่คุณธรรม หลอมความคิดคนมาเชื่อมโยงกับคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมก่อนที่จะนำไปสู่การปฎิบัติอย่างมีแบบแผนที่ดี ซึ่งโรงเรียนดรุณาราชบุรีจะเป็นตัวอย่างให้ทุกโรงเรียนเกิดการตื่นตัว
ด้านนางปาลิกา ศรีสารากร ตัวแทนครูโรงเรียนดรุณาราชบุรี กล่าวว่า ขอบคุณ GPAS 5 Steps ที่เปลี่ยนครูจากครูรุ่นเก่ามาเป็นครูรุ่นใหม่ ทำให้เปลี่ยนตัวเองเป็นผู้ช่วยเหลือมีความเข้าใจผู้เรียนมากขึ้น จุดมุ่งหมายของครูไม่ใช่ความสำเร็จอย่างเดียว แต่ครูและนักเรียนได้พัฒนาไปด้วยกัน นักเรียนนั่งอยู่ในห้องไม่ทราบว่าเขาคิดอย่างไร แต่เมื่อมีการปฏิบัติเข้ามาทำให้เราทราบความคิดของนักเรียนผ่านกระบวนการปฏิบัติสามารถสื่อสารออกมาได้ ทำให้เราสามารถพัฒนานักเรียนได้ถูกทาง ขอบคุณ พว.ที่ให้แนวคิดของการศึกษาแนวใหม่ที่จะทำให้เราสามารถก้าวไปอย่างมั่นใจ เราสามารถนำความรู้ที่อยู่ในกรอบหรืออยู่นอกกรอบมาวิเคราะห์กับผู้เรียนให้เหมาะสม มาเชื่อมโยงกับคุณธรรมจริยธรรม และที่สำคัญนักเรียนไม่ประสบแต่ความสำเร็จอย่างเดียว แต่สามารถถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนสู่ชาติบ้านเมืองและสู่โลกใบนี้