ถึงเวลายกระดับ ‘อาหารกลางวัน’ เพื่อสุขภาพเด็กและอนาคตประเทศ

รศ.ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล
ประเทศไทยเคยถูกยกเป็นตัวอย่างความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในเด็ก แต่ปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เด็กไทยกำลังเผชิญปัญหาทุพโภชนาการ (Double Burden of Malnutrition) คือมีทั้งภาวะขาดสารอาหารและภาวะโภชนาการเกินอยู่ในสังคมเดียวกัน
สถานการณ์ปัจจุบัน : เด็กไทยอ้วนขึ้น แต่ก็ยังผอมและเตี้ย
จากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 5 (พ.ศ.2557) พบว่า เด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนถึง 14% เพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับปี 2538 ที่มีเพียง 6% ขณะเดียวกัน เด็กไทยจำนวนไม่น้อยยังประสบปัญหาเตี้ยและผอม จากการขาดสารอาหาร โดยเฉพาะในครอบครัวยากจนหรือพื้นที่ชนบท ซึ่งสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำด้านโภชนาการ (สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล, 2560; กระทรวงสาธารณสุข, 2558) ภาวะดังกล่าวไม่เพียงส่งผลต่อสุขภาพ แต่ยังลดทอนศักยภาพทางสมอง สมาธิ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งท้ายที่สุดย่อมกระทบต่อคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
งบอาหารกลางวัน : ยังไม่เพียงพอ
โครงการอาหารกลางวัน ถือเป็นมาตรการหลักที่รัฐใช้ในการแก้ปัญหา โดยสนับสนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันและนมโรงเรียนแก่นักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา ปัจจุบันรัฐบาลสนับสนุน 22-36 บาทต่อคนต่อวัน เป็นเวลา 200 วันเรียนต่อปี ขึ้นอยู่กับขนาดโรงเรียน (กิตติ สรณเจริญพงศ์ และคณะ, 2562; สพฐ., 2566) แม้งบประมาณนี้จะสูงกว่าอัตราเดิม 20 บาท แต่เมื่อเทียบกับราคาวัตถุดิบที่ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง และมาตรฐานโภชนาการที่เด็กควรได้รับ ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้อาหารกลางวันมีคุณภาพครบถ้วน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน และแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต ยกตัวอย่างเช่น เด็กวัยเรียนควรได้รับผักอย่างน้อย 3 ทัพพี และผลไม้ 2 ส่วนต่อวัน แต่จากการสำรวจพบว่า เด็กไทย 95% กินผักไม่เพียงพอ และ 88% กินผลไม้ไม่ถึงเกณฑ์ (สถาบันโภชนาการ, 2560)
ครู : แบกรับภาระที่ไม่ใช่หน้าที่หลัก
อีกปัญหาที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงคือ ภาระงานของครู ครูจำนวนมากต้องรับผิดชอบเรื่องอาหารกลางวัน ตั้งแต่การวางแผนเมนู จัดซื้อวัตถุดิบ ไปจนถึงควบคุมการปรุงและการเสิร์ฟ ทั้งที่ครูส่วนใหญ่ ไม่มีความรู้ด้านโภชนาการ และไม่ได้รับการอบรมเชิงลึกในเรื่องนี้ ผลคือครูเสียเวลาไปกับการบริหารจัดการอาหารกลางวัน มากกว่าทุ่มเทเวลาให้กับ “ภารกิจหลัก” คือการสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของเด็ก นี่คือปัญหาเชิงโครงสร้างที่ควรถูกแก้ไข
นักโภชนาการ : กุญแจสำคัญของการปฏิรูปอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน
การพัฒนาโครงการอาหารกลางวัน ไม่ควรถูกมองเพียงการ “เพิ่มงบประมาณ” เท่านั้น แต่หัวใจที่แท้จริงคือการมีนักโภชนาการประจำเขตพื้นที่การศึกษา ทำหน้าที่เป็น “ผู้กำกับเชิงวิชาชีพ” ดูแลมาตรฐานอาหารกลางวันของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ โดยเหตุผลที่ต้องมีนักโภชนาการประจำเขต ดังนี้ ลดภาระงานครู ครูไม่ต้องทำงานที่เกินความรู้ความสามารถ และกลับไปโฟกัสกับบทบาทหลักด้านการสอนและการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก, ยกระดับคุณภาพโภชนาการ นักโภชนาการสามารถวางแผนเมนูอาหารที่เหมาะสมตามวัย กำกับการจัดซื้อวัตถุดิบ และติดตามคุณภาพอาหารได้อย่างเป็นระบบและโปร่งใส, แก้ปัญหาทุพโภชนาการตรงจุด โดยอาศัยข้อมูลจริงในพื้นที่ เช่น อัตราเด็กอ้วน ผอม หรือเตี้ย แล้วนำมาปรับเมนูและกำหนดมาตรการโภชนาการเชิงรุก, สร้างเครือข่ายความร่วมมือ นักโภชนาการทำงานร่วมกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปกครอง เชื่อมโยงโครงการอาหารกลางวันกับเศรษฐกิจท้องถิ่น เช่น การใช้วัตถุดิบในชุมชน
นอกจากนี้ นักโภชนาการประจำเขตต้องผ่านการอบรมและมีใบประกอบวิชาชีพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดูแลเด็กไทยเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ และสอดคล้องกับระบบการศึกษาในการผลิตบุคลากรที่ตรงกับความต้องการจริงของประเทศ ข้อเสนอนี้ไม่เพียงช่วยสร้างความเข้มแข็งของโครงการอาหารกลางวัน แต่ยังสามารถปรับตัวรองรับนโยบายในอนาคต เช่น การยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก และการขยายบทบาทการจัดการโภชนาการในระดับชุมชน
หากประเทศไทยมีนักโภชนาการประจำเขตพื้นที่อย่างทั่วถึง เราจะเปลี่ยนโครงการอาหารกลางวันจาก “มาตรการเฉพาะหน้า” ให้เป็น “หนึ่งในกลไกการลงทุนระยะยาว” ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตและศักยภาพของเด็กไทยทั้งประเทศ
อาหารกลางวันไม่ใช่เพียง “มื้ออาหาร” แต่เป็น การลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ หากเด็กไทยได้รับอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอ จะเติบโตแข็งแรง มีสมาธิในการเรียน และพร้อมพัฒนาศักยภาพเป็นกำลังสำคัญของประเทศ การจัดการอาหารกลางวันอย่างเป็นระบบ โดยเพิ่มงบประมาณ ลดภาระครู และมีนักโภชนาการกำกับดูแล จะช่วยให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากปัญหาทุพโภชนาการที่เรื้อรัง และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็กไทยทุกคนอย่างแท้จริง