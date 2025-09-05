ไฟเขียว ‘อดิศร เนาวนนท์’ นั่งประธาน ทปอ.มรภ.
เมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) บุรีรัมย์ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ได้มีการจัดประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยมีวาระสำคัญคือการเลือกประธาน ที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏแทน รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประธานที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือก รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ(ทปอ.มรภ.) มีวาระ 2 ปี นับแต่วันที่ 11 กันยายน 2569 – 10 กันยายน 2570
รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร กล่าวว่า มรภ.ทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ แม้จะมี พรบ.จัดตั้งฉบับเดียวกัน แต่ละมหาวิทยาลัยต่างมีความเป็นอิสระ เป็นนิติบุคคล มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีของแต่ละแห่ง มีพันธกิจหลักที่สำคัญ ที่กำหนดไว้ใน พรบ.จัดตั้งมหาวิทยาลัยที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยทั่วไป คือ การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการผลิตและพัฒนาครูประจำการ มีจุดแข็งอยู่ที่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนและกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆทั่วประเทศ แนวทางการทำงานในฐานะประธาน ทปอ.มรภ. จะเน้นไปที่การทำงานเชิงยุทธศาสตร์โดยใช้จุดแข็งของมหาวิทยาลัยทำงานตามพันธกิจดังกล่าว ให้เกิดแรงกระเพื่อม หรือผลกระทบต่อชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างมีนัยสำคัญอย่างแท้จริง
“ที่ผ่านมามรภ.ทั้ง 38 แห่งได้ทุ่มเททำงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่ขาดโอกาส บนพื้นฐานการได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐที่ค่อนข้างจะต่ำมากเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐเดิมหรือมหาวิทยาลัยในกำกับอย่างมาก แต่ก็มีความสำเร็จตามพันธกิจที่เกิดขึ้นมากมาย ทั้งคุณภาพบัณฑิต ผมขอยกตัวอย่าง นายคมสันต์ แซ่ลี ผู้ก่อตั้ง Flash Express ยูนิคอร์นตัวแรกของประเทศไทย ก็เป็นบัณฑิตจากมรภ.ลำปาง และมีผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งราชการ เอกชน จำนวนมากมายทั่วประเทศ”รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร กล่าว
รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร กล่าวต่อว่า มรภ.มีนวัตกรรม งานวิจัยในการทำงานเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่จำนวนมาก ดังนั้นการ การสร้างภาพลักษณ์ใหม่ หรือการ Rebranding มรภ.จึงเป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งของทปอ.มรภ.ทั่วประเทศ ตนมีความเชื่อว่าต่อให้กรุงเทพมหานครเจริญเติบโตแค่ไหน ถ้าคนในท้องถิ่นหรือในพื้นที่ต่าง ๆทั่วประเทศยังไม่ได้รับการพัฒนา ประเทศเราก็พัฒนาไม่ได้ มรภ.จึงเป็นมหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน