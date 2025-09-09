สกร.น่ารู้ : เครื่องทองน้อย หลักสูตรสร้างอาชีพ

|ที่มา
เพื่อสืบสานองค์ความรู้และเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้และต่อยอดเป็นอาชีพจากงานศิลป์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำกรุงเทพฯ
โดย สกร.ระดับเขตดอนเมือง ได้จัดหลักสูตร “เครื่องทองน้อย” ขึ้นในพื้นที่ชุมชนดอนเมือง ใช้เวลาเรียนรวม 50 ชั่วโมง
นางนงนภัส ไชยศร หรืออาจารย์ปุ๊ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานบายศรีและงานศิลป์ไทยประยุกต์ วิทยากรผู้สอนหลักสูตรเครื่องทองน้อย กล่าวว่า ตนได้รับภารกิจอันทรงเกียรติในการจัดทำเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ซุ้มวางดอกไม้จันทน์รอบสนามหลวงทั้ง 39 ซุ้ม ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงร.9 ซึ่งเป็นงานที่สะท้อนถึงความเคารพและความประณีตในเชิงศิลป์อย่างลึกซึ้ง
สำหรับการออกแบบได้นำงานบายศรี มาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของงานพระราชพิธีฯ เน้นความแข็งแรง ทนทาน และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน สีทองถูกเลือกเพื่อสื่อถึงคุณค่าและความสง่างาม ทั้งนี้ รูปแบบต่าง ๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามโอกาสที่เหมาะสมและตามความต้องการของลูกค้า
ผู้เรียนไม่เพียงแต่ได้รับความรู้เชิงช่างและศิลปะเท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง โดยราคาจำหน่ายต่อพานอยู่ที่ประมาณ 3,000 – 4,500 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดและความประณีตของงาน
ช่องทางการติดต่อ เพจ: หัตถบายศรี บายศรีผ้า บายศรีพญานาค บายศรีพรหม โทร090-968-7497