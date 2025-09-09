‘นฤมล’ยาหอมแก้หนี้ครู ดันตั้งสหกรณ์กลางฯ สกสค.ไฟเขียวลดเบี้ยประกัน’ช.พ.ค.-ช.พ.ส.’สูงสุด45%
เมื่อวันที่ 9 กันยายน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานจัดงานครบรอบ 22 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) โดยมี นายพีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการสกสค. เข้าร่วม โดยนางนฤมล กล่าวว่า ตนได้หารือกับนายพีระพันธ์ ถึงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีอยู่กว่า 1.4 ล้านล้านบาท ด้วยแนวทางการจัดตั้งสหกรณ์กลางสกสค. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง การเตรียมความพร้อมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมหนี้ครูจากสหกรณ์ออกทรัพย์ครูแหล่งต่างๆ มาไว้ที่สหกรณ์กลางสกสค. การันตีอัตราดอกบี้ยต่ำภายใต้เงื่อนไขว่าครูจะต้องไม่ไปก่อหนี้เพิ่มถือภารกิจเร่งด่วนที่ ต้องเร่งดำเนินการให้เสร็จเป็นรูปธรรม
ด้าน นายพีระพันธ์ กล่าวว่า สมาชิกโครงการสวัสดิการเงินกู้การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และ การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีที่คู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) ขอให้สกสค.ลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของเบี้ยประกันสินเชื่อที่มีอัตราสูง ซึ่งที่ผ่านมาสกสค.ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับธนาคารออมสินเพื่อคัดเลือก บริษัทผู้รับประกันคุ้มครองสินเชื่อที่ให้เบี้ยประกันต่ำ
“จากนั้นสกสค. ได้ประกาศคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันคุ้มครองสินเชื่อ มี 3 บริษัท เสนอรายละเอียดเข้ารับการพิจารณา และได้เลือกบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเสนอเบี้ยประกันต่ำสุด รวมทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกได้พิจารณาเลือกทำประกันตามความสมัครใจ ไม่มีการบังคับ สำหรับเบี้ยประกัน ดังนี้ วงเงิน 100,000 บาท จากเดิมอายุไม่เกิน 60 ปี จ่ายอยู่ที่ 924 บาทต่อปี อัตราใหม่ อยู่ที่ 790 บาทต่อปี ลดลง 14.50% อายุ 61 – 65 ปี เดิม1,492 บาทต่อปี อัตราใหม่ 1,390 บาทต่อปี ลดลง 6.84% อายุ 66 – 70 ปี เดิม 1,940 บาทต่อปี อัตราใหม่ 1,680 บาทต่อปี ลดลง 13.40% อายุที่ 71 – 74 ปี เดิม3,293 บาทต่อปี อัตราใหม่ 1,800 บาทต่อปี ลดลง 45.34% ทั้งนี้จากอัตราเบี้ยประกันที่ลดลงนี้จะช่วยลดภาระบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกช.พ.ค.-ช.พ.ส.สนใจลงทะเบียนได้ทาง Line Official Account ของสกสค. รวมทั้งเว็บไซต์ www.otep.go.th สอบถามข้อมูลและลงทะเบียนได้ที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดทุกจังหวัด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”เลขาธิการสกสค. กล่าว