‘ลิณธิภรณ์’ อำลาเก้าอี้ เสมา2 ฝาก รมต.ใหม่สานงานต่อ เชื่อมั่นประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้

เมื่อวันที่ 9 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เดินทางเข้ายังห้องทำงานส่วนตัวบนตึกราชวัลลภ เพื่อเก็บสัมภาระและของใช้ส่วนตัว โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในกำกับ อาทิ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เดินทางมากล่าวอำลาพร้อมมอบดอกไม้และของที่ระลึก
โดยน.ส.ลิณธิภรณ์ กล่าวว่า ขอขอบคุณข้าราชการและผู้บริหารศธ.ทุกคนที่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาด้านต่างๆ โดยนโยบายใหม่ของรัฐมนตรีแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันเป็นเรื่องธรรมดาของการเมืองที่มาแล้วก็ไป แต่ข้าราชการละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นหลักสำคัญในการขับเคลื่อนงานต่าง ๆซึ่งไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐมนตรีกี่คนก็ยังสามารถผลักดันนโยบายได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ของประชาชน โดยหน่วยงานที่ตนกำกับดูแลอย่างสกร. ก็อยากฝาก เรื่องการปรับปรุงห้องสมุด โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้
“ทุกหน่วยงานที่ดิฉันกำกับดูแลนโยบายใดที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อผู้เรียนก็อยากให้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเชื่อมั่นว่ารัฐมนตรีคนใหม่เข้ามา ก็จะทำประโยชน์เพื่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติเหมือนกัน เพราะพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ คือการพัฒนาการศึกษา เพื่อสร้างทุนมนุษย์ ฉะนั้นต้องไม่โทษว่าทำไมการศึกษาไทยไม่พัฒนา แต่ต้องมามองว่า จะช่วยกันแก้อย่างไร ทั้งหมดนี้ คือ โจทย์ใหญ่ที่รัฐมนตรีคนใหม่ ต้องดำเนินการ หากทำได้ ก็เชื่อว่า ประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปได้”น.ส.ลิณธิภรณ์ กล่าว