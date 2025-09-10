ร.ร.เอกชนโวย ‘ผปค.’ ค้างค่าเทอมอื้อ เหตุเด็กเกิดน้อย รายได้ลด จี้’รมว.ศธ.’แก้วิฤต
นายศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ปส.กช.) เปิดเผยว่า ตนมีข้อเสนอที่อยากจะฝากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ภายใต้รัฐบาลใหม่ที่จะมีระยะเวลาการทำงานประมาณ 4 เดือน ดังนี้ 1.การสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือในตอนนี้ โดยอยากจะให้เรื่องนี้กลายเป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อช่วยโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบ 2.อยากให้มีการปรับการคำนวนอัตราค่าเงินอุดหนุนรายหัวของโรงเรียนภาครัฐบาลและเอกชนอีกครั้ง เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตประชากรเด็กเกิดน้อยลง ส่งผลให้แต่ละโรงเรียนมีจำนวนเด็กต่อห้องลดลง ส่งผลโดยตรงต่อการจัดการเรียนการสอนและต่อรายรับของโรงเรียน การปรับการคำนวณค่าอุดหนุนรายหัวจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรได้รับการพิจารณาใหม่อย่างจริงจัง
นายศุภเสฏฐ์ กล่าวต่อว่า 3.การสนับสนุนค่าอาหารกลางวันของเด็กโรงเรียนเอกชน โดยในปัจจุบันเด็กโรงเรียนเอกชนจะได้รับเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันก็ต่อเมื่อ เป็นเด็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้เท่านั้น ถือว่าเป็นข้อจำกัดที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งส่วนตัวมองว่าถึงเวลาแล้วที่เด็กนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทุกคนควรได้รับการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเช่นเดียวกับโรงเรียนรัฐบาล
“ทั้ง 3 ข้อนี้ เป็นสิ่งน่าจะทำได้ ภายใต้กรอบระยะเวลา 4 เดือน แน่นอนว่า ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ที่เกิดขึ้นบ่อย ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการศึกษาของเอกชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิกฤตจำนวนเด็กลดลง ปัญหาเศรษฐกิจที่ทำให้ผู้ปกครองจำนวนมากไม่มีเงินเพียงพอในการจ่ายค่าธรรมเนียมของโรงเรียน และในปัจจุบันยังส่งผลให้มีการค้างชำระค่าธรรมเนียมมากขึ้น”นายศุภเสฏฐ์ กล่าว
นายศุภเสฏฐ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ อยากให้ผู้ที่จะเข้ามาดูแลศธ.เป็นผู้ที่มีความเข้าใจการศึกษาอย่างแท้จริง เพื่อที่จะสามารถผลักดันให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน และยังทำให้เด็กไทยก้าวทันต่อพลวัตของสังคมโลกได้ ในส่วนนี้จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลเพื่อทำให้ครูผู้สอนมีศักยภาพและมีเครื่องมือที่สามารถสอนเด็กในสิ่งที่ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายของโลกยุคใหม่ได้อย่างแท้จริง