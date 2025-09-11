นักวิชาการ เชื่อมือ’สุรศักดิ์’นั่งคุมอว. ชี้เรียนรู้งานเร็ว-มีประสบการณ์
นายอดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นครราชสีมา และนักวิชาการด้านการศึกษา เปิดเผยว่า กรณีมีรายชื่อ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เข้ามารับตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี นั้น นายสุรศักดิ์ เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการศธ. และเท่าที่ดูเป็นคนที่ค่อนข้างเรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็วและสามารถปรับตัวได้ดี ดังนั้น เชื่อว่าภายในระยะเวลา 4 เดือนตามกรอบเวลา รัฐบาล นายสุรศักดิ์ จะสามารถประคับประคอง อว.ได้ อย่างน้อยก็ในส่วนของการศึกษา ซึ่งถือเป็นงานเดิมที่เคยทำ และจะทำให้มีความเชื่อมโยงกับศธ. มากยิ่งขึ้น
นายอดิศร กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ตนมีข้อเสนอ รัฐมนตรีว่าการอว 2 เรื่อง คือ 1.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ถึงแม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับอว.โดยตรงแต่ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ก็อยากผลักดัน เพิ่มงบประมาณกยศ. เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ หากมีกองทุนฯ เข้ามาช่วยเหลือ ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้มากขึ้น และ2. การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ผ่านมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม ถือเป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐบาล และเป็นความคาดหวังของรัฐบาลทุกยุคสมัย
“แม้รัฐบาลจะมีระยะเวลาค่อนข้างสั้น แต่ถ้ารัฐมนตรีว่าการอว.มีการวางขอบเขตการทำงานที่ชัดเจน จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้พอสมควร และถือว่าเป็นการทำงานที่เพียงพอแล้วสำหรับผู้ที่มีระยะเวลาทำงาน 4 เดือน เพราะงานทั่วไปก็สามารถปล่อยให้เดินไปตามระบบ แต่ก็อาจทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ยาก เพราะ อว.ถือเป็นกระทรวงที่มีผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและความเป็นตัวของตัวเองอยู่สูง อีกทั้ง รัฐบาลก็คงไม่คาดหวัง การหาคะแนนเสียงผ่านอว.มากเท่ากับกระทรวงอื่นๆ ที่สามารถทำให้เห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม การทำงานของรัฐบาลชุดนี้คงจะมุ่งเป้าไปกระทรวงที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นหาก สามารถผลักดันเพิ่มงบเงินกู้กยศ. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาได้ ก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าพึงพอใจ” นายอดิศร กล่าว