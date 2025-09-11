โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 13 ศาสตราจารย์ จาก 5 มหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 11 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ รวม 13 ราย โดยมี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ รวม 13 ราย ดังนี้
ทั้งนี้ ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2568
