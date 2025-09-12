สุดาวรรณ อำลาอว. เผยทำงาน 2 เดือนกว่า เห็นศักยภาพกระทรวงชัด ฝากรมต.ใหม่สานต่อนโยบายสำคัญ

‘สุดาวรรณ’ อำลากระทรวง อว. ฝากรัฐมนตรีใหม่สานต่อนโยบายสำคัญ ดึงมหาวิทยาลัย-สถาบันวิจัยลุยแก้ปัญหาตอบโจทย์ท้องถิ่น พร้อมใช้วิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรมเปิดโอกาส สร้างความเท่าเทียม ลดเหลื่อมล้ำ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และทีมการเมือง ประกอบด้วย น.ส.พลอย ธนิกุล ผู้ช่วย รมว.กระทรวง อว. และ วิเชียร สุขสร้อย เลขานุการ รมว.กระทรวง อว. ร่วมพิธีอำลาตำแหน่ง โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวง อว.ร่วมงานอย่างคับคั่ง
เวลา 10.30 น. น.ส.สุดาวรรณและคณะทีมการเมืองเข้าสักการะศาลพระภูมิชัยมงคล จากนั้นเดินทางไปที่กระทรวง อว. ฝั่งถนนโยธี เพื่อสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย บริเวณลานด้านหน้าอาคารพระจอมเกล้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง เพื่อความเป็นสิริมงคลและกล่าวอำลา
น.ส.สุดาวรรณกล่าวว่า ขอขอบคุณผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวง อว.ทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มที่ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา แม้ดิฉันจะดำรงตำแหน่ง รมว.กระทรวง อว.เพียงไม่นาน แต่ระยะเวลากว่า 2 เดือนนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็ง ความมุ่งมั่น และศักยภาพของบุคลากรทุกคน ที่ทุ่มเทในการขับเคลื่อนการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชนคนไทยอย่างแท้จริง
น.ส.สุดาวรรณกล่าวว่า เชื่อมั่นว่าด้วยรากฐานที่กระทรวง อว.ได้ร่วมกันวางไว้ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคนและกำลังแรงงานยุคใหม่ การยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับนานาชาติ การสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการนำองค์ความรู้ไปยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ขอฝากให้พวกเราและท่านรัฐมนตรีคนต่อไปช่วยสานต่อภารกิจและนโยบายสำคัญ โดยเฉพาะการนำองคาพยพของกระทรวง อว.ลงไปช่วยพัฒนาและแก้ปัญหาในระดับพื้นที่ เพื่อเปิดโอกาส สร้างความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ ให้กับคนไทยทุกคน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
จากนั้นผู้บริหารกระทรวง อว. นำโดย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว. พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบดอกไม้แด่ น.ส.สุดาวรรณ โดยปลัดกระทรวง อว.กล่าวว่า แม้จะเป็นช่วงเวลาเพียงไม่นานที่พวกเราชาวกระทรวง อว.ได้ร่วมงานกับรัฐมนตรีสุดาวรรณ แต่ก็ทำให้เราได้เห็นถึงความตั้งใจจริง เห็นแนวทางการทำงานที่ชัดเจนและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พวกเราทุกคนในการร่วมกันสร้างสรรค์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศ และขอยืนยันว่า พวกเราจะยังคงยึดมั่นในพันธกิจและหน้าที่ เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของท่านและเพื่อความก้าวหน้าของประเทศชาติตลอดไป
ทั้งนี้ ตลอดการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา น.ส.สุดาวรรณได้ขับเคลื่อนผลงานสำคัญหลายด้าน อาทิ 1.ขับเคลื่อน Soft power ไทยสู่สากล จากงานวิจัยสู่ชีวิตจริง โดยเน้นบทบาทของ อว.ในการพัฒนากำลังคนทักษะสูง สนับสนุนทุนวิจัย เปิดพื้นที่และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งกายภาพและดิจิทัล 2.อนุมัติ 5 หลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก เพื่อผลิตนักวิจัยขั้นสูง รองรับอุตสาหกรรมอนาคต เช่น ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาการข้อมูลเชิงพื้นที่ ระบบราง เภสัชศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ในสุขภาพ 3.ตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายแดนไทย-กัมพูชา รองรับผู้ประสบภัยกว่า 7,600 คน โดยมหาวิทยาลัยในพื้นที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว
4.ระดมรับมือภัยน้ำท่วมและพายุวิภา ตั้ง War Room ตลอด 24 ชั่วโมง ใช้ข้อมูลน้ำและดาวเทียมประเมินพื้นที่เสี่ยง พร้อมระดมมหาวิทยาลัยในพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน 5.ยกระดับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (RSP) ให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับพื้นที่ สร้างความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ 6.เปิดตัว TCASFolio แฟ้มสะสมผลงานมาตรฐานสำหรับนักเรียนใช้ฟรีใน TCAS69 พร้อมจัดสอบสำรองและสนับสนุนค่าสมัคร ลดภาระผู้ปกครอง และ 7. ผลักดัน “อว. For Water” เป็นนโยบายชาติ เตรียมจัดทำสมุดปกขาวเพื่อการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืน โดยเน้นการบูรณาการ องค์ความรู้ และการนำไปใช้จริง เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีนโยบายสำคัญคือโครงการ “1 มหาวิทยาลัย 1 ภารกิจ เพื่อท้องถิ่น” โดยดึงมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยลุยแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม พร้อมเดินหน้าพัฒนากำลังคน ลดเหลื่อมล้ำ ให้ทุนเรียนต่อระดับอุดมศึกษา ทั้งทุนเพื่อนักศึกษาพิการ ทุนเพื่อเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ทุน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และทุนอื่นๆ อีก 7,900 ทุน ขณะที่การบริหารจัดสรรทุนวิจัยต้องมีความรัดกุม เน้นประสิทธิภาพและประโยชน์ครอบคลุมทุกมิติ