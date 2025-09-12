อว.จับมือมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแอริโซนา พัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์-ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8–9 กันยายน 2568 มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแอริโซนา (Arizona State University – ASU) ให้การต้อนรับคณะผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) (MHESI) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศไทยที่ “ขับเคลื่อนโดย ASU – Powered by ASU” โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปสำคัญคือการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อขยายความร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัย และการพัฒนากำลังคนในสาขาไมโครอิเล็กทรอนิกส์ คณะผู้แทนไทยนำโดย ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมด้วยนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดร. สุริยา จินดาวงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และรองศาสตราจารย์ ดร. ภานวีย์ โภไคยอุดม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT)
ความร่วมมือครั้งนี้สานต่อภารกิจวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ในประเทศไทยเมื่อเดือนสิงหาคม ภายใต้การนำของ Mr. Jeffrey Goss รองอธิการบดีฝ่ายโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Ira A. Fulton แห่ง ASU ซึ่งได้จัดประชุมโต๊ะกลมร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ไทย สมาคมการพิมพ์แผ่นวงจรไทย ศูนย์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และผู้แทนภาคอุตสาหกรรม เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์ของไทย
Mr. Jeffrey Goss กล่าวว่า การเยือนซึ่งกันและกัน และการทำให้ความร่วมมือเป็นทางการในครั้งนี้ ไม่ใช่จุดเริ่มต้น แต่คือการเปิดบทใหม่ของความร่วมมือ และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ก้าวเดินไปพร้อมกับ ศ.ดร. ศุภชัย และ รศ.ดร. ภานวีย์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทย โดยย้ำว่า ASU เป็นศูนย์กลางความพยายามด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ของสหรัฐฯ และภาคภูมิใจที่ได้ขยายความเชี่ยวชาญสู่พันธมิตรนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรม การพัฒนากำลังคน และความเป็นเลิศทางวิชาการ
ซึ่งตลอดการเยือน 2 วัน คณะผู้แทนจากประเทศไทยได้พบปะและหารือกับผู้นำ คณาจารย์ และนักวิจัยของ ASU จากหลายหน่วยงาน อาทิ สถาบัน Biodesign, โรงเรียนการจัดการระดับโลก Thunderbird, MacroTechnology Works, ASU Health, Dreamscape Learn และสำนักงานวิจัย นวัตกรรม และผู้ประกอบการของ Fulton Schools โดยมุ่งเน้นความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตร การอบรมคณาจารย์ด้านเซมิคอนดักเตอร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์และนวัตกรรมสุขภาพ การผลิตขั้นสูง และเทคโนโลยีอวกาศ
ด้านศ.ดร. ศุภชัย กล่าวว่า ประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ให้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ และรู้สึกซาบซึ้งที่ได้มี ASU เป็นพันธมิตรสำคัญ
โดยหนึ่งในไฮไลท์คือการประชุมโต๊ะกลมภาคอุตสาหกรรม โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นนำ อาทิ Intel, Microchip, Siemens, Deca และ Benchmark ตลอดจนหน่วยงาน Arizona Commerce Authority และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจเมือง Chandler เข้าร่วม เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
นอกจากนี้คณะผู้แทนยังได้เยี่ยมชมอาคาร Interdisciplinary Science and Technology Building 12 (ISTB12) ซึ่งเพิ่งเปิดใช้งาน และเป็นที่ตั้งของ School of Manufacturing Systems and Networks ในวิทยาเขตโพลีเทคนิค
รศ.ดร. ภานวีย์ โภไคยอุดม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT) ระบุว่า การได้เยี่ยมชม ISTB12 และโรงเรียน Manufacturing Systems and Networks ของ ASU ถือเป็นแรงบันดาลใจอย่างแท้จริง งานวิจัยล้ำสมัยด้านการผลิตขั้นสูงและหุ่นยนต์เชื่อมโยงโดยตรงกับความต้องการของ MUT และของประเทศไทย อีกทั้งยังมอบข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ขอขอบคุณโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญนี้กับ ASU
กรอบความร่วมมือ ASU–MHESI–MUT ครอบคลุมหลายมิติ ได้แก่ โครงการวิจัยและการศึกษาแบบร่วมมือด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ สุขภาพ และการผลิต , การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทวิภาคีด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ , โปรแกรมเส้นทางปริญญาร่วม ภายใต้เครือข่ายพันธมิตร ASU–Cintana และโปรแกรมพัฒนากำลังคนและวิชาชีพ เพื่อยกระดับทักษะแรงงาน
ด้านศาสตราจารย์ Michael Crow อธิการบดี ASU กล่าวถึงพันธกิจ “The New American University” ว่า ASU ก่อตั้งขึ้นบนแนวคิดที่ว่ามหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่จะถูกวัดจาก ‘ใครที่รวมอยู่ด้วย และพวกเขาประสบความสำเร็จอย่างไร’ ความร่วมมือนี้แสดงถึงพันธกิจดังกล่าว ด้วยการขยายความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมของ ASU ไปทำงานเคียงข้างผู้นำของประเทศไทยในภาครัฐ การศึกษา และเทคโนโลยี เวลาสำหรับความร่วมมือคือ ‘ตอนนี้’ และจะร่วมกันขยายโอกาสการเรียนรู้และเร่งรัดการค้นพบในสาขาเซมิคอนดักเตอร์ที่สำคัญนี้