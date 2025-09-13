โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘สมคิด เลิศไพฑูรย์’ นั่งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
เมื่อวันที่ 13 กันยายน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ให้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ แทนตําแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 นั้น เนื่องจาก นายวีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ได้ดํารงตําแหน่งมาครบกําหนดตามวาระแล้ว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 ได้มีมติเห็นชอบ ให้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ ดํารงตําแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ แต่โดยที่ได้มีกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายกสภา มหาวิทยาลัยดังกล่าว ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้พิจารณา ข้อร้องเรียนแล้วเห็นว่า การดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมจึงขอให้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว
บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดํารงตําแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2568
ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2568
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี