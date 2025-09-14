‘กมธ.’ เร่งถกโละคำสั่งคสช. ตั้งเป้า4 เดือน เกลี่ยโควต้ากก.บอร์ดครูใหม่
นายสุรวาท ทองบุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เปิดเผยว่า ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อเร็ว ๆ นี้ เห็นชอบในหลักการ ตั้งคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญ พิจารณารายมาตรา ร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและร่างพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงร่างพ.ร.บ.ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 7/2558เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) และคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของ สกสค. ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558 และคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 17/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่7/2558 วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2560 พ.ศ. ….
นายสุรวาท กล่าวต่อว่า เมื่อกมธ.วิสามัญฯ พิจารณาเป็นรายมาตราเรียบร้อยแล้ว จะส่งกลับมาให้สภาฯ พิจารณาในวาระ 2 และ3 ซึ่งทุกพรรคเห็นตรงกันว่า ควรมีการยกเลิกคำสั่งคสช. โดยเฉพาะ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ สัดส่วนคณะกรรมการคุรุสภา ,คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.), คณะกรรมการสกสค.,คณะกรรมการองค์การค้าฯและคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) โดยหลักการ คือ คืนสัดส่วนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้กลับไปเหมือนเดินก่อนที่จะมีคำสั่งคสช. ซึ่งได้ตัดโควต้าของผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้ทรงคุณวุฒิ ออกเหลือเฉพาะสัดส่วนฝ่ายการเมือง ผู้บริหารองค์กรหลัก และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เป็นประธาน
“คำสั่งดังกล่าว ส่งผลให้การดำเนินการต่าง ๆ ไม่ยึดโยงไปสู่ผู้ปฏิบัติงานจริง ขาดการมีส่วนร่วม เกาไม่ถูกที่คัน ศูนย์รวมอำนาจอยู่ที่ส่วนกลาง ซึ่งมาจากภาคการเมือง มีรัฐมนตรีเป็นประธาน ทำให้บอร์ดชุดต่าง ๆ ไม่มีอิสระอย่างแท้จริง เช่น คณะกรรมการคุรุสภา เดิม มีผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน มีสัดส่วน ครู และบุคลากรทางการศึกษาตัวแทนกลุ่มต่างๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อสะท้อนปัญหาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ “นายสุรวาท กล่าว
นายสุรวาท กล่าวอีกว่า คาดว่า กมธ.วิสามัญฯ จะพิจารณาแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน ก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาในวาระ2,3 และเสนอให้สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) พิจารณา ภายใน 4 เดือน ทันรัฐบาลชุดนี้ สำหรับสัดส่วนคณะกรรมการใหม่ ประธานคณะกรรมการฯทุกชุด จะมาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ยกเว้น ประธานคณะกรรมการก.ค.ศ. ที่มีรัฐมนตรีว่าการศธ. เป็นประธานโดยตำแหน่ง รวมถึงมีการเพิ่มสัดส่วนผู้ประกอบวิชาชีพ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น