ศธ.จัดพิธีมอบโล่ขรก.เกษียณ ‘นฤมล’ ย้ำพร้อมเปิดโอกาสร่วมขับเคลื่อนงานการศึกษา

ศธ.จัดพิธีมอบโล่ขรก.เกษียณ ‘นฤมล’ ย้ำเปิดโอกาสร่วมขับเคลื่อนงานการศึกษา
เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ หอประชุมคุรุสภา นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2568 โดยมีนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีศธ. นางสาวอนงค์นาถ จ่าแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการศธ. ตลอดจนผู้บริหารศธ. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
นางนฤมล กล่าวว่า ตนเชื่อว่าทุกคนได้สร้างผลงานที่นับเป็นความสำเร็จ ในแต่ละงานของหน่วยงานที่เข้าไปรับผิดชอบ มาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิตในการรับราชการที่ศธ. และคงมีเรื่องที่น่าจดจำและมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป แต่อย่างไรเสีย เมื่อห้วงเวลานี้ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ที่จะต้องเกษียณอายุราชการในอายุ 60 ปี เชื่อว่าทุกคนที่มีศักยภาพ มีกำลังวังชาและมีเวลามากพอ ก็คงจะกลับมาช่วยงานศธ. เพราะคณะกรรมการ คณะทำงานต่าง ๆ จะมีองค์ประกอบของผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอดีตข้าราชการ ที่นำความรู้และประสบการณ์ที่มีในช่วงที่รับราชการ มาช่วยให้คำแนะนำในการดำเนินงานของสำนักงาน องค์กรในกำกับ และหน่วยงานต่างๆ
“หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกคนจะไม่ได้ไปแล้วไปเลย คงจะไม่ได้จากกันไปอย่างถาวร ถ้ามีโอกาสก็หวังว่า จะกลับมาช่วยสนับสนุนงานของศธ. เพราะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจงานการศึกษาอย่างลึกซึ้ง ทั้งในระดับปฏิบัติและระดับบริหาร ส่วนท่านที่มีความต้องการจะพักผ่อนหลังจากเกษียณฯ คงจะต้องปรับโหมดชีวิตกันใหม่ แต่ถึงอย่างไร ก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จทุกอย่างที่มุ่งหวัง ทั้งในเรื่องของครอบครัว เรื่องสุขภาพ ขอให้หมั่นดูแลรักษาสุขภาพ ออกกำลังกาย ควบคุมอาหาร เพื่ออายุที่ยืนยาว ตามวิวัฒนาการของการแพทย์ประเทศไทย เชื่อว่าน่าจะมีอายุเฉลี่ยอยู่ได้ถึง 90 ปี และขอขอบคุณทุกคน แม้ว่าดิฉันจะมาอยู่ทำงานที่กระทรวงศึกษาธิการเพียง 2 เดือน ก็รับรู้ได้ว่าทุกคนที่อยู่มาถึง 30 – 40 ปี ได้สร้างคุณูปการมากมายแก่กระทรวงศึกษาและการศึกษาไทย ขอให้ทุกท่านภาคภูมิใจในผลงานที่สร้างไว้ ไม่ว่าจะมากหรือน้อย พวกเราชาวศธ.ขอแสดงความชื่นชมเสมอตลอดไป” นางนฤมล กล่าว