สลช.เร่งยกเครื่องปรับปรุง พัฒนาค่ายลูกเสือทั่วประเทศ

ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีค่ายลูกเสืออยู่จำนวน 81 แห่ง ซึ่งในจำนวนดังกล่าวสามารถแยกได้เห็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก เป็นค่ายลูกเสือที่ขึ้นตรงอยู่ในกำกับของ สลช. มีจำนวน 4 ค่าย ได้แก่ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี ค่ายหลวงบ้านไร่ จ.ราชบุรี ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง และค่ายลูกเสือรัตรสาร จ.สงขลา ซึ่งในกลุ่มนี้ สลช.สามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาได้ทันที กลุ่มที่สอง ค่ายลูกเสือจังหวัด มีจำนวน 64 ค่าย อยู่ในการกำกับดูแลของจังหวัดนั้นๆ ส่วนใหญ่จะชำรุดทรุดโทรมไม่ได้รับการพัฒนามาหลายสิบปี มีโฉนดที่ดินเป็นของหลายหน่วยงานแต่ใช้ประโยชน์ในกิจการลูกเสือ เช่น ราชพัสดุ ที่ดินธรณีสงฆ์ ที่ดินสาธารณประโยชน์ของกระทรวงมหาดไทย ที่ดินเขตป่าสงวนกรมป่าไม้ ที่ดินในเขตปฎิรูปที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง ซึ่งแต่ละจังหวัดที่มีค่ายลูกเสือจะมีการจัดทำแผนเพื่อของบประมาณผ่าน สลช. นำงบฯไปดูแลค่ายลูกเสือ แต่ที่ผ่านมาก็จะได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณได้บ้างไม่ได้บ้าง ดังนั้นจึงทำให้ค่ายลูกเสือในกลุ่มนี้ได้รับการปรับปรุงพัฒนาน้อยมาก กลุ่มที่สาม ค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา มีจำนวน 13 ค่าย อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งก็มีสภาพชำรุด ทรุดโทรมเช่นกัน
ดร.วรัท กล่าวอีกว่า ในการปรับปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือนั้น สลช.จะมุ่งเน้นค่ายที่อยู่ในการกำกับดูแลของ สลช. ที่มีอยู่ 4 ค่ายก่อนให้มีมาตรฐานระดับสากล ส่วนกลุ่มที่สอง และสาม จะมีการจำแนกคัดค่ายลูกเสือออกเป็น 3 กลุ่มสี คือ สีเขียว เป็นค่ายที่มีความพร้อมอยู่แล้วและสามารถพัฒนาต่อได้ทันที สีเหลือง เป็นค่ายที่ต้องได้รับการดูแล พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซม และสีแดง ที่ถูกปล่อยรกร้างว่างเปล่า จากนั้นจะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปรับปรุงพัฒนาค่ายในแต่ละกลุ่มสีต่อไป โดยในกลุ่มสีเขียวนั้น สลช.วางแผนที่จะปรับปรุงพัฒนาให้เป็นค่ายลูกเสือระดับภูมิภาคที่อยู่ในการกำกับดูแลของ สลช.โดยตรง เบื้องต้นพบว่ามีความพร้อมแล้ว 2 ค่าย ได้แก่ ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง และค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยทั้ง 2 ค่ายนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะขอทางจังหวัดให้เข้ามาอยู่ในการกำกับดูแลของ สลช. ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงาน หากทุกอย่างเป็นไปตามแนวทางนี้ สลช.ก็จะเข้าไปปรับปรุงพัฒนาให้มีศักยภาพเทียบเท่ากับ 4 ค่ายที่มีอยู่แล้วในทันที ส่วนกลุ่มสีเหลือง สลช.ก็จะของบฯในการปรับปรุงพัฒนาตามที่ทางจังหวัดเสนอมา ขณะที่กลุ่มสีแดง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ถูกปล่อยรกร้างมานาน จะประสานจังหวัดเพื่อดูภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
“ยอมรับว่าค่ายลูกเสือในกลุ่มสีแดงนี้เป็นกลุ่มที่ผมรู้สึกหนักใจที่สุด เพราะต้องใช้ทรัพยากรเข้ามาปรับปรุงพัฒนาค่อนข้างมาก ที่ผ่านมาค่ายลูกเสือมีมาก แต่ละจังหวัดของบฯมา ซึ่งบางแห่งก็ได้รับจัดสรรแค่น้อยนิด ได้มาเหมือนเบี้ยหัวแตกจะทำอะไรก็ทำไม่ได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย เมื่อค่ายทรุดโทรมไม่ได้รับการปรับปรุงก็ไม่มีใครอยากเข้าไปใช้ หันไปใช้บริการค่ายลูกเสือเอกชนบ้าง หรือค่ายอื่นๆที่มีสภาพดีกว่า ดังนั้นเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องระดมสรรพกำลัง และต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาพอสมควร ไม่ใช่สิ่งที่จะแก้ไขได้ภายในปีหรือสองปีนี้อย่างแน่นอน” ดร.วรัท กล่าว