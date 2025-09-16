สพฐ.เคลียร์ปมกังวลเช่าซื้อแท็บเล็ต ชี้งบปี 68 ชัดเจน ไม่ซ้ำรอยฟุตซอล

สพฐ.เคลียร์ปมกังวลเช่าซื้อแท็บเล็ต ชี้งบปี 68 โปร่งใส ไม่ซ้ำรอยฟุตซอล เร่ง 118 เขตปิดดีลทัน 31 ก.ย.
เมื่อวันที่ 16 กันยายน นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้มีการติดตามความก้าวหน้าในการเช่าซื้ออุปกรณ์เสริมการสอนอาทิ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค และโครมบุ๊ค ตามความต้องการของแต่ละเขตพื้นที่ฯ ตามนโยบายของโครงการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา หรือ Anywhere Anytime โดยขณะนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั้ง 118 เขตที่จะต้องทำการเช่าซื้อนั้นมี 3 เขตพื้นที่ฯที่ได้มีการลงนามเช่าซื้ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว และเหลืออีก 76 เขตพื้นที่ฯที่อยู่ระหว่างการร่างขอบเขตงาน หรือ ทีโออาร์ สำหรับเขตพื้นที่ฯที่เหลือก็จะมีการประชุมชี้แจงในวันนี้ (16 กันยายน) เวลา 13.30 น. เพื่อติดตามการดำเนินการและเร่งรัดให้สามารถเช่าซื้อได้ทันปีงบประมาณ 2568 หรือภายใน 31 กันยายนนี้
“สำหรับความกังวลที่เกิดขึ้นว่าการเช่าซื้ออุปกรณ์ในครั้งนี้จะเกิดปัญหาเช่นเดียวกับกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อปรับปรุงสนามกีฬาฟุตซอลนั้น ทางสพฐ.ต้องขอชี้แจงว่างบประมาณของโครงการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเป็นงบประมาณที่อยู่ใน พ.ร.บ.งบประมาณปี 2568 ซึ่งมีข้อกำหนดในการใช้และตัวเลขรายจ่ายของสพฐ.อย่างชัดเจน แต่กรณีของการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อปรับปรุงสนามกีฬาฟุตซอลเป็นงบแปรญัตติ ซึ่งไม่มีราคากำหนดไว้ แต่ให้สพท.เป็นผู้กำหนดราคาค่าใช้จ่ายเอง และหากตรวจสอบข้อมูลจะพบว่าโรงเรียนไหนที่ใช้ราคากลางของกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ในการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงสนามกีฬาฟุตซอลโรงเรียนนั้นไม่มีความผิด แต่ถ้าโรงเรียนและเขตพื้นที่ฯไหนที่กำหนดราคาเองโดยไม่ได้นำเกณฑ์ของพณ.มาใช้ก็จะมีความผิดและถูกสอบสวนอยู่ในขณะนี้”นายพัฒนะ กล่าว
นายพัฒนะ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้งบสำหรับเช่าซื้ออุปกรณ์ของโครงการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเป็นงบประมาณที่มีความชัดเจน และได้แจ้งให้สพท.ไปดำเนินการเช่าตามทีโออาร์ของแต่ละเขตพื้นที่ฯโดยไม่ได้มีการกำหนดว่าจะต้องเช่าซื้อจากบริษัทใด โดยให้เขตพื้นที่ฯดำเนินการหาผู้รับจ้างได้ตามบริบทของแต่ละพื้นที่และไม่มีการกำหนดคุณสมบัติหรือสเปกเครื่องแบบเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด เพราะถือว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นการเช่าซื้อให้เกิดความทันสมัยจะต้องเปิดโอกาสให้กับโรงเรียนและเขตพื้นที่ฯเลือกผู้รับจ้างได้เอง ดังนั้นขอให้ไม่ต้องกังวลต่อการเช่าซื้อในครั้งนี้ เพราะเป็นงบประมาณถูกต้องตามกฎหมายจึงขอให้ดำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องก็เพียงพอแล้ว
“สำหรับการดำเนินการในปี 2569 ทางสำนักงบประมาณไม่ได้มีการเพิ่มงบประมาณให้กับสพฐ.ตามที่ได้ขอไปเพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับระดับชั้นมัธยมต้นแต่อย่างใด ดังนั้นในปีการศึกษาหน้าจึงจะยังให้เช่าอุปกรณ์กับเด็กระดับชั้นมัธยมปลายในกลุ่ม 118 เขตพื้นที่ฯเดียวกันกับในปีนี้”นายพัฒนะ กล่าว