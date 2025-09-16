อัสสัมชัญ จับมือมหาวิทยาลัยชั้นนำจีน พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลสีเขียว
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Assumption University: AU) ประกาศความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับ Tsinghua Shenzhen International Graduate School และ Peking University เพื่อพัฒนาหลักสูตร การวิจัย และระบบการผลิตบัณฑิตร่วม (Joint Degree Program) ในสาขาที่เป็นหัวใจสำคัญของอนาคต เช่น โลจิสติกส์อัจฉริยะ วิทยาการข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และระบบเมืองอัจฉริยะ ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันสำคัญ ในการยกระดับ AU สู่การเป็น “มหาวิทยาลัยดิจิทัลสีเขียว” ที่ผสมผสานเทคโนโลยี ศิลปะ และการสนับสนุนผู้ประกอบการ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ความร่วมมือกับ Tsinghua University ครอบคลุมการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ การสร้างห้องปฏิบัติการร่วม และการวิจัยเชิงลึกเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนานักวิจัยที่มีศักยภาพระดับโลก
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญยังได้พัฒนาความร่วมมือกับ Peking University จัดตั้ง “Arts and Technology Development Project” ที่วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ภายใต้การสนับสนุนของ UNESCO Chair on Creativity and Sustainable Development in Rural Areas เพื่อเชื่อมโยงศิลปะและเทคโนโลยีในการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมสำคัญ เช่น การฝึกอบรมร่วม เวิร์กช็อประดับนานาชาติ การแลกเปลี่ยนนักวิจัย และโครงการศึกษาภาคสนามในชุมชนชนบท เป้าหมายเพื่อให้ศิลปวัฒนธรรมและสินค้าไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลก
ภราดา ดร.ศิริชัย กล่าวถึงวิสัยทัศน์การพัฒนาว่า การพัฒนามหาวิทยาลัยไม่ได้แยกขาดจากการบริการชุมชน เราต้องการให้งานวิจัยและนวัตกรรมของเรามีส่วนแก้ไขปัญหาจริงในสังคม ความร่วมมือกับ UNESCO Chair ช่วยให้เรามีเวทีระดับโลกในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แล้วนำมาประยุกต์ใช้กับบริบทไทย เช่น การพัฒนาหมู่บ้านตัวอย่างด้านศิลปะ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หรือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญยังกล่าวเพิ่มเติมว่า เราต้องการสร้างผู้เรียนที่มีคุณธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นนักวิชาการและนักปฏิบัติ และรับผิดชอบต่อสังคม วิสัยทัศน์นี้สอดคล้องกับพันธกิจใหม่ของเรา ที่เน้นการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในทุกหลักสูตร ทุกแผนงาน และทุกโครงการ รวมทั้งสร้างพันธมิตรกับสถาบันชั้นนำทั่วโลก และสนับสนุนสตาร์ทอัปและโครงการเพื่อสังคม
สำหรับแนวทางการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้จัดตั้ง ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาจากหลากหลายคณะมาแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์และความฝัน พัฒนาสตาร์ทอัป พร้อมการดูแลโดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังสนับสนุนนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาผลงานศิลปะและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้สามารถออกสู่ตลาดโลก ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยี การตลาดดิจิทัล และความเข้าใจพหุวัฒนธรรม
ภราดา ดร.ศิริชัย ได้แบ่งปันข้อคิดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่เยาวชนไทยว่า “ผมเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพในตัวเอง ทุกคนมีความฝันและความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้ว เราครู อาจารย์ และผู้ใหญ่ต้องสนับสนุน สร้างแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาสให้แต่ละคนค้นหาความสนใจและพัฒนามันอย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลง เพราะทุกการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสซ่อนอยู่ สำหรับน้องๆ และลูก ๆ ที่สนใจเทคโนโลยีหรือศิลปะ อย่าลืมว่าการผสมผสานสองสิ่งนี้สามารถสร้างสิ่งใหม่ที่มีคุณค่ามหาศาล เราพร้อมสนับสนุนและอยู่เคียงข้างในการเดินทางสู่อนาคตของพวกคุณ”
ภราดา ดร.ศิริชัย ปิดท้ายด้วยคติประจำใจของมหาวิทยาลัยว่า “Labo Omnia Vincit: วิริยะอุตสาหะย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จ” เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนกล้าที่จะก้าวผ่านอุปสรรคและเรียนรู้ต่อไปไม่หยุดยั้ง
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2568 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ ปริญญาตรี โท และเอก ครอบคลุมสาขาบริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปกรรม การสื่อสาร กฎหมาย และสาขาวิชาชีพเฉพาะอื่นๆ เน้นการเรียนรู้เชิงลึก การบูรณาการนวัตกรรมดิจิทัล และประสบการณ์จริง เพื่อสร้างบัณฑิตพร้อมแข่งขันในระดับสากล
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ที่ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ หรือ วิทยาเขตหัวหมาก สอบถามรายละเอียดและสมัครเรียนได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โทรศัพท์: 02-783-2222 | อีเมล: [email protected] | LINE Official: @abac