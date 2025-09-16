ศน.เปิดบ้าน ศพอ.ขยายผล-ต่อยอด สู่ศูนย์กลางปลูกฝังคุณธรรม-สร้างอาชีพ

เมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เปิดกิจกรรม “Open House เปิดบ้าน ศพอ.” โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ผู้แทนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าร่วม โดยนายชัยพล กล่าวว่า ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนาและวัฒนธรรมที่สำคัญ กรมการศาสนาจัดกิจกรรม “Open House เปิดบ้านศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน ณ วัดพระเชตุพนฯ เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการรวบรวมผลงานที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ครบ 76 แห่งทั่วกรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ผลงานสู่สังคม นอกจากกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาแบ่งตามระดับชั้นแล้ว ยังมีรายวิชาพระพุทธศาสนา มารยาทไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส รวมถึงวิชาเลือกพิเศษเช่น สวดมนต์ ร้องเพลง และมัคคเทศก์น้อย ตลอดจนการงานและพื้นฐานอาชีพ นอกจากนี้ ศน.เสริมกิจกรรม”ธรรมะวัยใส” เน้นใช้ศิลปะสร้างสติ สมาธิ ความอุตสาหะ และความสามัคคี สู่ ศพอ.ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปัจจุบันมี ศพอ. 2,700 แห่ง จำนวนผู้เรียนกว่า 750,000 คน ซึ่งกรมการศาสนาผลักดันร่วมกับบ้าน วัด และโรงเรียนและหน่วยงานราชการเพื่อให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวาทิตยังดำเนินงานอย่างแข็งขัน
“ กิจกรรม Open House การเปิดบ้านศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ผู้สนใจเข้าชมฟรี โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เข้ามาเรียนรู้พระพุทธศาสนา ภายในงานระดมพระวิทยากรจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในแต่ละภูมิภาคนำเสนอแนวทางการพัฒนาและปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน ตลอดจนแนวทางต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับประเทศ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้แทนเครือข่ายกว่า 200 รูป/คน เน้นให้วัดและศาสนสถานกลับมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน และสร้างสังคมคุณธรรมที่ยั่งยืน เป็นเวทีสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน/ราชการ ทำให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น และเป็นศูนย์กลางการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนไทย เพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติ” นายชัยพล กล่าว
พระครูวิริยธำรงค์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ผอ.ศพอ.วัดพระเชตุพน กล่าวว่า ปีนีั ศพอ.วัดพระเชตุพน ฯดำเนินงานมาครบ 45 ปี ปัจจุบันมีผู้เรียน 250 คน ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมปลาย รวมถึงเปิดการเรียนการสอนให้กับผู้ปกครองด้วย ผลการดำเนินงาน ศพอ. วัดพระเชตุพน เน้นส่งเสริมศิลปาชีพ เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดสู่วิชาชีพ นอกเหนือจากได้ธรรมะนำไปปรับใช้ในชีวิต ช่วงเช้าเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ขั้นต้น -ขั้นสูง ดนตรีไทย ศิลปะ ร้อยมาลัย ในช่วงบ่ายเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและมารยาทไทย ส่วนช่วงเย็นเป็นกิจกรรมสวดมนต์ทำนองสรภัญญะและวิชามัคคุเทศก์ ทั้งยังเข้าร่วมกิจกรรมและเปิดพื้นที่ให้ ศพอ.อื่นๆ เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงาน ศพอ. ให้มีความยั่งยืนต้องใช้หัวใจในการบริหารจำนวนนักเรียนน้อยหรือมากก็ต้องเปิดการเรียนการสอนตลอดเวลา การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและวัดก็เป็นปัจจัยสำคัญทำให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จในการพัฒนาเยาวชน