ศธ.-OECD เปิดตัวโครงการพัฒนา ‘ยุทธศาสตร์ทักษะไทย’ รับมือเศรษฐกิจดิจิทัล-สังคมสูงวัย

ศธ.-OECD เปิดตัวโครงการพัฒนา ‘ยุทธศาสตร์ทักษะไทย’ ระยะ 2 ชูทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 รับมือเศรษฐกิจดิจิทัล-สังคมสูงวัย
เมื่อวันที่ 17 กันยายน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานกล่าวเปิดเปิดตัวรายงานโครงการ Developing Skills Strategy in Thailand ภายใต้โครงการ Country Program ระยะที่ 2 ระหว่างรัฐบาลไทยกับ The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ว่า โลกของเรากำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือเทคโนโลยี ประเทศไทยเองก็อยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลทำให้ทักษะที่เคยเพียงพอในอดีตไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ กำลังพลิกโฉมรูปแบบการทำงานแทบทุกสาขาอาชีพ โครงสร้างประชากรที่กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยสร้างแรงกดดันใหม่ต่อระบบการจ้างงานและการดูแลสังคม
“ขณะเดียวกัน ภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็กำลังท้าทายความสามารถในการพัฒนาที่ยั่งยืน ต้องไม่ลืมผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้เห็นชัดเจนว่า ประเทศที่มีระบบทักษะและทรัพยากรมนุษย์ที่ยืดหยุ่น มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมมีความพร้อมในการรับมือวิกฤติและฟื้นตัวได้รวดเร็วกว่า ดังนั้นรัฐบาลไทย โดยศธ. จึงมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ที่เน้นการสร้างคนไทยให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อันประกอบด้วย 1.ทักษะดิจิทัล 2.ความคิดสร้างสรรค์ 3.การแก้ปัญหาเชิงชังชับช้อน และ 4.ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต”นางนฤมล กล่าว
นางนฤมล กล่าวต่อว่า ทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้กับประชาชนไทยตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาไปจนถึงระดับอาชีวศึกษา รวมไปถึงระดับวัยทำงานด้วยเช่นกัน ซึ่งทักษะเหล่านี้มีความจำเป็นต่อโลกยุคใหม่ที่ศธ.จะทำงานร่วมกับ OECD เพื่อศึกษาว่ามีทักษะใดบ้างที่จะต้องปรับเปลี่ยน ทั้งนี้ในส่วนของโครงการประเมินนักเรียนระดับนานาชาติ หรือ ปิซ่า ที่ทาง OECD ก็ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนานั้น ก็จะไม่ได้เป็นเพียงหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) อย่างเดียวเพราะสัดส่วนของผู้เรียนอาชีวะมีการเข้าสอบเพียง 2,000 คนเท่านั้น แต่สัดส่วนใหญ่จะอยู่กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
“ดิฉันได้มีการมอบนโยบายให้กับ ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขากพฐ.คนถัดไปแล้วว่า ศธ.และรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และจะเข้าไปดูว่าการประเมินปิซ่าในรอบที่ผ่านมาเด็กไทยมีคะแนนในทักษะใดที่น้อยและพัฒนาให้คะแนนสูงขึ้น ซึ่งทางว่าที่ร้อยตรีธนุ ก็ได้ให้ความมั่นใจว่าในปีนี้จะสูงขึ้นอย่างแน่นอน”นางนฤมล กล่าว
ด้านนายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า ตามหลักการของOECDและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการศธ.ในการพัฒนาทักษะนักศึกษาอาชีวะให้ตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการนั้น ถือเป็นสิ่งที่สอศ.ได้ดำเนินการมาโดยตลอดในรูปแบบของทวิภาคีและได้นำความต้องการต่างๆบรรจุในวิชาการเรียนการสอน โดยความร่วมมือในครั้งนี้ก็จะศึกษาไปถึงการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้น
ด้านนายแอนดรูว์ เบลล์ รองหัวหน้า ศูนย์ทักษะองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD)และหัวหน้าโครงการยุทธศาสตร์ทักษะของ OECD กล่าวว่า OECDจะร่วมมือกับประเทศไทยโดยการให้ความสนับสนุน ให้คำปรึกษา และจัดระดับความสำคัญของการพัฒนาทักษะที่จำเป็น เพื่อให้เกิดการพัฒนากำลงคนของประเทศไทยให้รองรับกับตลาดแรงงานที่มีความเปลียนแปลงในปัจจุบัน