‘สพฐ.’มั่นใจคะแนนปิซ่า2025พุ่ง หลัง ‘โออีซีดี’ สุ่มสอบ137 ร.ร. ลุ้นผล ธ.ค. 69

‘สพฐ.’มั่นใจคะแนนปิซ่า2025พุ่ง หลัง’โออีซีดี’ สุ่มสอบ137 ร.ร. ลุ้นผลธ.ค. 69
นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อม โครงการประเมินนักเรียนระดับนานาชาติ หรือปิซ่า ซึ่งได้มีการจัดการสุ่มทดสอบ 137 โรงเรียนทั่วประเทศเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานั้น ขณะนี้ทั้ง 137 โรงเรียนได้ทำการทดสอบไปหมดแล้ว และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD จะรายงานผล ในเดือนธันวาคมปี 2569 ชื่อโรงเรียนที่เข้าทดสอบทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ เนื่องจากผลการทดสอบถือเป็นภาพรวมของประเทศ ไม่ใช่การทดสอบแบบเฉพาะเจาะจงของโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะนำผลการทดสอบมากำหนดทิศทางการศึกษาก่อนที่ผลสอบปิซ่าอย่างเป็นทางการจะออกมาในปี 2569 จึงจะมีการจัดสอบ PISA National Test ภายในประเทศขึ้นมาอีกครั้ง
“การทดสอบภายในประเทศ จะช่วยให้ สพฐ.คาดการณ์คะแนนการสอบของปิซ่าที่ผ่านมาได้เพื่อไม่ปล่อยให้ทิศทางการศึกษาหยุดนิ่ง และยังเป็นการเตรียมความพร้อม สำหรับการทดสอบปิซ่าในครั้งถัดไปที่จะวนกลับมาทุก 4 ปี ทั้งนี้การใช้ข้อสอบตามแนวทางของปิซ่ายังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ เกิดทักษะใหม่ๆ ดังนั้น สพฐ.จึงวางแผนที่จะนำชุดพัฒนาความฉลาดรู้ ที่เน้นการวิเคราะห์เข้าไปยังระดับประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นการขยายผลจากเดิมที่มีการนำไปใช้กับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” นางเกศทิพย์กล่าว
นางเกศทิพย์กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันการทำข้อสอบเหล่านี้ยังสามารถต่อยอดไปสู่การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากเป็นการสอบแบบ Computer Based Test ผู้เรียนจะต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งถือเป็นทักษะที่สำคัญที่เด็กนักเรียนยุคนี้ต้องเข้าถึงเรื่องเหล่านี้
“คิดว่าผลการสอบปิซ่าครั้งนี้จะดีขึ้นกว่าครั้งก่อน เนื่องจากทุกภาคส่วนมีการเตรียมความพร้อม เพราะทุกคนตระหนักดีว่าผลการทดสอบครั้งนี้มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศซึ่งทำให้เกิดการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ในห้องเรียนที่ไม่ใช่เป็นเพียงการสอนเพื่อไปสอบหรือติว แต่ให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ผ่านชุดพัฒนาความฉลาดรู้ รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้หลายโรงเรียนอยากได้รับโอกาสเป็นตัวแทนในการทดสอบ” นางเกศทิพย์กล่าว