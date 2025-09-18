ไทย–ญี่ปุ่น–UNDP ผนึกกำลัง ยกระดับโรงเรียนเข้มแข็ง รับมือสึนามิ-ภัยพิบัติ

ไทย–ญี่ปุ่น–UNDP ผนึกกำลัง ยกระดับโรงเรียนเข้มแข็ง รับมือสึนามิและภัยพิบัติ
เมื่อวันที่ 18 กันยายน นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการบูรณาการการเตรียมความพร้อมรับมือสึนามิและภัยพิบัติเข้ากับนโยบายแห่งชาติ โดยมีนางอิริน่า กอร์ยูโนวา ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย นางโยชิโกะ โมโตยามะ รองผู้แทนถาวรญี่ปุ่นประจำคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) และหัวหน้าฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ สถานทูตญี่ปุ่น ประเทศไทย ร่วมเปิดการประชุม
นายวิษณุ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือจากรัฐบาลญี่ปุ่น UNDP และหน่วยงานพันธมิตรในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความเข้มแข็งของโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมรับมือสึนามิและภัยพิบัติอย่างบูรณาการ ผ่านการจัดทำแผนและการฝึกซ้อมอพยพที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่นและกลุ่มเปราะบาง ตลอดจนการบูรณาการเข้าสู่ระบบการศึกษาในทุกระดับ ทั้งด้านนโยบาย หลักสูตร การพัฒนาครู และการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อสร้างระบบการศึกษาที่ปลอดภัยและมีความสามารถในการปกป้องนักเรียน ครู และชุมชนได้อย่างยั่งยืน
นางอิริน่า กล่าวว่า UNDP ภูมิใจที่ได้สนับสนุนประเทศไทยผ่านโครงการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความพร้อมของโรงเรียนในการรับมือสึนามิ โดยร่วมกับ สพฐ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสภากาชาดไทย ด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น โครงการดังกล่าวได้ช่วยโรงเรียนกว่า 240 แห่งในพื้นที่เสี่ยงสูง และมีผู้เข้าร่วมกว่า 11,000 คน ให้สามารถจัดทำแผนและฝึกซ้อมอพยพที่ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่ม รวมทั้งเด็กพิการ พร้อมทั้งพัฒนาแนวทางระดับชาติและบูรณาการการเตรียมความพร้อมภัยพิบัติเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
นางโยชิโกะ กล่าวว่า รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมการเตรียมพร้อมรับมือสึนามิ และได้ร่วมกับ UNDP สนับสนุนโรงเรียนใน 24 ประเทศ รวมเกือบ 800 แห่ง จัดการฝึกซ้อมและการเรียนรู้ด้านสึนามิ โดยในประเทศไทยได้มีการจัดทำแนวปฏิบัติแห่งชาติ และสนับสนุนโรงเรียนกว่า 240 แห่ง และ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 12,000 คน รวมถึงชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้พิการ ในพื้นที่ชายฝั่งอันดามันให้พัฒนาแผนความพร้อมของตนเอง ซึ่งเป็นความสำเร็จที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยและเป็นรากฐานสำคัญในการขยายผลไปสู่โรงเรียนทั่วประเทศ
สำหรับโครงการ “โรงเรียนเข้มแข็ง เพื่อการเตรียมความพร้อมรับมือภัยสึนามิ” (Project on Partnerships for Strengthening School Preparedness for Tsunamis) เป็นความร่วมมือระหว่าง สพฐ. UNDP กรมป้องกันบรรเทาสาธาณภัย และสภากาชาดไทย ภายใต้การสนับจากรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 ถือเป็นความร่วมมือที่สำคัญในการยกระดับมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา ทั้งการพัฒนาคู่มือ การอบรม และการขยายผลไปยังโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศ โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18–19 กันยายน 2568 เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางเชิงนโยบายในการบูรณาการการเตรียมความพร้อมด้านภัยพิบัติให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาไทยต่อไป