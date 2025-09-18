อว. เดินหน้าสู่เวทีโลก ผลักดันไทยให้สัตยาบันอนุสัญญา รับรองคุณวุฒิการศึกษา

อว. เดินหน้าสู่เวทีโลก ผลักดันไทยให้สัตยาบันอนุสัญญารับรองคุณวุฒิการศึกษา
นายศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา “สร้างโอกาสการเคลื่อนย้ายในโลกไร้พรมแดน: การเตรียมประเทศไทยสู่การรับรองคุณวุฒิการศึกษาระดับภูมิภาคและระดับโลกของยูเนสโก (Opening Doors for Global Mobility: Preparing Thailand for the Asia-Pacific and Global Conventions on Qualifications Recognition)” มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการสำคัญและประโยชน์ของ อนุสัญญาว่าด้วยการรับรองคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Tokyo Convention) และ อนุสัญญาโลกว่าด้วยการรับรองคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Global Convention) โดยมี Ms. Soohyun Kim, Director, UNESCO Regional Office in Bangkok and Office for UN Coordination for Asia and the Pacific พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิจากไทยและต่างประเทศ ข้าราชการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
นายศุภชัย กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดการพัฒนาอุดมศึกษาสู่ความเป็นสากลเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ขับเคลื่อนนวัตกรรม และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน การผลักดันให้ประเทศไทยเข้าร่วมและให้สัตยาบันอนุสัญญาโตเกียวและอนุสัญญาโลก จึงถือเป็นก้าวย่างเชิงยุทธศาสตร์ที่ไม่เพียงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับโลก แต่ยังทำให้ไทยเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ
ปลัดกระทรวง อว. กล่าวต่อว่า การให้สัตยาบันอนุสัญญาทั้งสองฉบับนี้จะนำมาซึ่งประโยชน์สำคัญ ได้แก่ การเปิดโอกาสให้นักศึกษา นักวิจัย และคณาจารย์ไทยสามารถเคลื่อนย้ายและแลกเปลี่ยนความรู้ข้ามพรมแดนได้อย่างสะดวกมากขึ้น เกิดการยกระดับความเชื่อมั่นในคุณวุฒิการศึกษาของไทยในเวทีสากล และการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยกับนานาประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 4 ว่าด้วยการศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง
“ขอขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ออสเตรเลีย สำนักงานใหญ่ยูเนสโก และยูเนสโก กรุงเทพฯ ที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือครั้งนี้จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความพร้อมของประเทศไทย และหวังว่าการหารือในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่นำไปสู่การให้สัตยาบันและการปฏิบัติได้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา มหาวิทยาลัย และสังคมไทย ถือเป็นก้าวสำคัญในการเปิดประตูสู่การเคลื่อนย้ายในระดับโลกอย่างแท้จริง” นายศุภชัย กล่าว