สาธิตเกษตรฯ เปิด “KUS iSPACE” เรียนรู้จากของจริง ส่งเสริมนักเรียนสร้างอาชีพ
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 18 กันยายน ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด “KUS iSPACE” อาคารปฏิบัติการส่งเสริมสมรรถนะด้านอาชีพ โดยมี อ.ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ และ ผศ.สิวลี ลี้ศิริวัฒนกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประธานดำเนินการ KUS iSPACE กล่าวรายงาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์,รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ ประธานโครงการการศึกษานานาชาติ,ผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุต ประธานโครงการการศึกษาพหุภาษา,คุณนราวัชร เห่งสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ,พล.ต.จิรพัชร เศวตเศรณี นายกสมาคมนักเรียนเก่าฯ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี
จากวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา เป็นต้นแบบวิชาชีพครู สร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลบนพื้นฐานของความเป็นไทยได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นงานวิชาการได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะระดับประถมศึกษา และหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ โดยภารกิจหนึ่งคือ มุ่งส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีสมรรถนะสำคัญด้านอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career Skills and Entrepreneurship) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และประกอบธุรกิจใหม่ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสร้างงานในอนาคต
อ.ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “KUS iSPACE ซึ่งเป็นอาคารปฏิบัติการส่งเสริมสมรรถนะด้านอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ โดยอาคารแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นที่ให้นักเรียนได้ใช้วิชาความรู้และทักษะกระบวนการจากห้องเรียนผ่านการลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง และยังเป็นร้านค้าทดลอง เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการฝึกทดลองอาชีพสร้างรายได้จากการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ ผลงานนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต”
ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “อาคารแห่งนี้เป็นพื้นที่ให้นักเรียนได้แสดงออกและนำเสนอผลงานและนวัตกรรมด้านอาชีพจากการใช้วิชาความรู้และทักษะในห้องเรียนมาลงมือ ปฏิบัติในสถานการณ์จริง ทำให้เห็นว่าโรงเรียนเห็นความสำคัญ ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะด้านอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการอย่างแท้จริง ขอชื่นชมโรงเรียน และสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ที่ได้ร่วมกันสร้าง KUS iSPACE นี้ขึ้นมา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นอกจากนี้ ขอชื่นชมนักเรียนผู้ผลิตผลงานและนวัตกรรมในวิชาต่างๆ มาเป็นสินค้าและการบริการ ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การประกอบอาชีพต่างๆ ตามความถนัดและความสนใจ”
ในวันเดียวกัน อ.ดร.ผกามาศ ได้เป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการการงานอาชีพ 2568 “นักคิด นักสร้าง สู้ผู้ประกอบการ” จัดโดยสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ มีฐานกิจกรรมหลากหลายอาชีพ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน เช่น ฐานงานบ้าน ฝึกทำวุ้นเด้งไข่นุ่ม และ ไข่เจียวปังท็อปเพียบ, ฐานงานธุรกิจออนไลน์ เปิดเส้นทางครีเอเตอร์มืออาชีพ, ฐานงานช่างไฟฟ้า งานไม้ งานปั้นเซรามิค ปั้นดินเผา, ฐานงานเกษตร เพาะเห็ดจิ๋วโตไวสร้างรายได้ เป็นต้น สร้างความสนุกสนานในการเรียนรู้และลงมือทำจริงให้แก่นักเรียนเป็นอย่างยิ่ง