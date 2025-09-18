เรียนไทยได้จีน : นิทานสุภาษิตจีน (362) 成语故事(三六二)

|ที่มา
|คอลัมน์ : เรียนไทยได้จีน
|ผู้เขียน
|ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มฟล.
นิทานสุภาษิตจีนที่ “เรียนไทยได้จีน” จะนำเสนอในฉบับนี้คือ 摸着石头过河/摸着石頭過河mō zhe shí tou ɡuò hé (มัว เจอะ ฉือโถว กั้ว เหอ)
โดย คำว่า 摸 mō (มัว) คลำ ลูบคลำ
石头/石頭 shí tou (ฉือโถว) ก้อนหิน
过/過 ɡuò (กั้ว) ข้าม
河 hé (เหอ) แม่น้ำ
เมื่อรวมกันแล้วหมายถึง คลำหินใต้น้ำเพื่อข้ามแม่น้ำ คลำหินข้ามแม่น้ำ ใช้เปรียบเปรยกับการเริ่มต้นทำสิ่งที่ไม่เคยมีตัวอย่างหรือแบบอย่างมาก่อน ต้องค่อย ๆ ทดลองทำ ต้องคลำทางไปเพื่อสู่เป้าหมาย แต่ในภาษาท้องถิ่น อย่างเช่นภาษาเสฉวน กลับไม่ได้มีความหมายเช่นนั้น มันมีความหมายส่อเสียดไปทางว่า โง่เขลา ไม่ฉลาด หลอกลวง ถ้าคนพูดคำนี้แล้วตามด้วยคำว่า 哄鬼 Hōnɡ ɡuǐ (ฮง กุ่ย) แปลว่า เห็นว่าโง่หรือยังไง ไปใช้หลอกผีเถอะ มาดูตัวอย่างนิทานสุภาษิตคำนี้กัน
มีเรื่องเล่าว่า ครั้งหนึ่ง มีบัณฑิตคนหนึ่ง ยามว่างเว้นจากการเรียน จึงได้ออกเดินทางท่องเที่ยว มีวันหนึ่งเขาเดินทางมาถึงป่าทึบแห่งหนึ่ง ก็เป็นเวลาพลบค่ำพอดี ขณะที่กำลังกังวลใจว่า จะทำเช่นไร และเริ่มรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมา ก็พอดีวิญญาณสัมภเวสีตนหนึ่งหลงทางผ่านมา เมื่อเห็นคนก็ดีใจที่จะมีเพื่อนคุย ส่วนบัณฑิตก็ดีใจที่เห็นมีเพื่อนร่วมเดินทาง โดยทั้งคู่ต่างก็รู้อยู่แก่ใจว่าต่างอยู่กันคนละภพภูมิ เมื่อทั้งคู่เดินไปคุยกันไปจนกระทั่งเกือบรุ่ง ก็มาถึงริมแม่น้ำแห่งหนึ่ง บัณฑิตหนุ่มก็กำลังจะเดินขึ้นสะพานเพื่อข้ามแม่น้ำ วิญญาณสัมภเวสีตนนั้นก็บอกว่า ตนไม่อาจข้ามสะพานได้ เพราะหากไปถึงกึงกลางสะพานแล้ว ถ้าเกิดพระอาทิตย์ขึ้นมาพอดี แล้วสาดส่องมาโดนตนเข้า วิญญาณของตนก็จะสลายดับสูญทันที ว่าแล้วก็ชวนบัณฑิตหนุ่มเดินลุยน้ำไปดีกว่า แต่เมื่อทั้งคู่มาถึงริมแม่น้ำ ก็ไม่รู้จะข้ามเช่นไรดี เพราะไม่รู้ว่าแม่น้ำลึกตื้นเพียงใด หากโชคร้ายเกิดตกไปกลางน้ำลึก คงจมน้ำตายแน่
บัณฑิตหนุ่มคิดในใจว่า วิญญาณสัมภเวสีตนนี้คงคิดจะเอาตนไปอยู่ด้วยแน่ ๆ จึงคิดแผนขึ้นมาบอกว่า ท่านเป็นวิญญาณสัมภเวสี ท่านก็เดินข้ามแม่น้ำไป หากพระอาทิตย์ขึ้นมา ท่านก็ดำน้ำหลบแสงได้ ส่วนข้าจะเดินไปตามสะพาน วิญญาณสัมภเวสีก็บอกว่า ข้าไม่รู้ว่าร่องแม่น้ำนี้เป็นเช่นไร แล้วข้าจะข้ามไปเช่นไร บัณฑิตหนุ่มจึงบอกว่า ท่านจงคลำก้อนหินแล้วเดินตามก้อนหินแต่ละก้อนไป ก็จะข้ามฝั่งได้สำเร็จ วิญญาณสัมภเวสีจึงลงไปคลำก้อนหินก้นแม่น้ำ แล้วเดินข้ามน้ำทันที แต่ด้วยน้ำมันลึก และน้ำเชี่ยว ทำให้วิญญาณสัมภเวสี หมุนไปมาหลายทีจนหลงทิศทาง ทำให้มันต้องวนเวียนคลำก้อนหินที่ก้นแม่น้ำนั้นตลอดมาจนปัจจุบันก็ยังหาทางขึ้นฝั่งไม่ได้เลย สรุปคือผีโดนหลอก
ส่วนคำว่าคลำหินข้ามแม่น้ำนี้ ในความเป็นจริงแล้ว มีการหยิบยกมาใช้จริงในประเทศจีนช่วงยุค80 ตอนจะเปิดประเทศ เนื่องด้วยประเทศปิดตัวมานาน การจะเปิดประเทศและการจะพัฒนาอะไรต่าง ๆ ล้วนไม่มีแบบแผนมาก่อน จะทำอะไรก่อนหลัง จะจัดการอย่างไร ล้วนมืดมน ท่านผู้นำของจีนจึงบอกว่า ค่อย ๆ ทำไป ค่อย ๆ คลำหินข้ามแม่น้ำไป เดี๋ยวก็จะประสบความสำเร็จเอง ทำให้คำนี้ในปัจจุบันจึงมีความหมายไปในเชิงบวกนั่นเอง
ข้อคิดจากประโยคสุภาษิตนี้
成语比喻：办事谨慎，边做边摸索经验。
成語比喻：辦事謹慎，邊做邊摸索經驗。
Chénɡyǔ bǐyù：Bànshì jǐnshèn, biān zuò biān mōsuǒ jīnɡyàn.
เฉิงยหวี่ ปี่ยวี่: ป้านฉื้อ จิ่นเฉิ้น, เปียน จั้ว เปียน มัวสั่ว จิงเยี่ยน
สุภาษิตเปรียบว่า ทำการทำงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ทำไปด้วยสั่งสมประสบการณ์ไปเรื่อย ๆ
ประโยคตัวอย่างที่ใช้สำนวนสุภาษิตนี้ เช่น
面对生活问题，我们只能采取摸着石头过河的策略，逐步积累经验完善此次危机。
面對生活問題，我們只能採取摸着石頭過河的策略，逐步積累經驗完善此次危機。
Miànduì shēnɡhuó wèntí, wǒmen zhǐ nénɡ cǎiqǔ mōzhe shítouɡuò hé de cèlüè, zhúbù jīlěi jīnɡyàn wánshàn cǐ cì wéijī.
เมี่ยนตุ้ย เฌิงหัว เวิ่นถี, หวั่ว จื่อ เหนิง ไฉฉวี มัวเจอะ ฉือโถว กั้ว เหอ เตอะ เช่อเลฺว่, จู๋ปู้ จีเหล่ย จิงเยี่ยน หวานฉ้าน ฉื่อ ชื่อ เหวยจี.
เมื่อเผชิญกับปัญหาชีวิต เราทำได้เพียงใช้กลยุทธ์คลำก้อนหินข้ามแม่น้ำ แล้วค่อยๆ สะสมประสบการณ์เพื่อจัดการวิกฤตินี้
