ศธ.-กสศ.เปิดรับสมัครทุน ODOS รุ่น2 เน้นเด็กยากจน-สะเต็มศึกษา ส่ง 100 คนเรียนต่างประเทศ

ศธ.-กสศ.เปิดรับสมัครทุน ODOS รุ่นที่ 2 เน้นเด็กยากจน-สะเต็มศึกษา ส่งต่อเรียนต่อใน-ต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 19 กันยายน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงสถานศึกษารับสมัครนักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศ (ODOS) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 2 (รุ่นที่ 2) โดยมี นายไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เข้าร่วม
นางนฤมล กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่รัฐบาลสานต่อเพื่อที่ให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา เด็กที่มีศักยภาพทางการเรียนก็จะไม่ติดอยู่ในกับดักของความยากจน โดยจะมีการมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนทั้งหมด 4 รุ่น ซึ่งในครั้งนี้ก็เป็นการเปิดรับสมัครของรุ่นที่ 2 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.5 และ ปวช.ปีที่2 และก่อนหน้านี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาและดำเนินการสนับสนุนส่งไปเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศในรุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 3 ทั้งนี้ตนหวังว่าปลายทางของโครงการนี้จะสามารถสร้างเด็กกลุ่มช้างเผือกและติดตามว่าเด็กกลุ่มนี้หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วจะสามารถกลับมาพัฒนาประเทศในจุดไหนได้บ้าง ไม่อยากให้เสร็จสิ้นเพียงแค่การมอบทุนการศึกษาให้อย่างเดียว
“ดิฉันมองว่าต้องติดตามต่อไปว่าเด็กที่กลับมาจะมีงานทำตรงตามสายที่เรียนหรือไม่ ขณะเดียวกันงานที่ทำจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในการพัฒนาประเทศได้หรือไม่ และอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่อยากฝากให้กับผู้เกี่ยวข้องของโครงการคือ ในครั้งนี้จะมุ่งเน้นเด็กที่มีศักยภาพด้าน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และความรู้ด้านคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็มศึกษา เป็นหลักซึ่งถือว่าเป็นทักษะที่ค่อนข้างมีความยาก แต่ในความเป็นจริงยังมีทักษะอื่นๆที่เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาประเทศได้เช่นเดียวกันซึ่งการมอบทุนเหล่านี้ควรจะดูศักยภาพในทุกๆด้านไม่ได้มุ่งเน้นแต่ทักษะด้านสะเต็มศึกษาอย่างเดียว เด็กที่มีทักษะความสามารถด้านอื่นๆ เช่น ศิลปะ กีฬา ภาษา ก็ควรจะได้รับโอกาสในการส่งเสริมพัฒนาเช่นเดียวกัน”นางนฤมล กล่าว
นางนฤมล กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามโครงการนี้จะเน้นการมอบทุนให้กับกลุ่มเด็กที่มีความยากจน ดังนั้นอยากจะให้มีการคัดเลือกเด็กที่เป็นกลุ่มยากจนจากในเมืองด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่ารายได้ต่อครัวเรือนของเด็กกลุ่มนี้จะสูงกว่าเส้นความยากจนแต่ด้วยค่าครองชีพในตัวเมืองที่สูงก็อาจจะทำให้เด็กเหล่านี้ติดกับดักของความยากจนและไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเช่นเดียวกับกลุ่มเด็กยากจนกลุ่มอื่นๆ
ด้านนายไกรยส กล่าวว่า สำหรับโครงการทุน ODOS รุ่นที่ 2 จะเปิดรับสมัครเด็กนักเรียนจำนวน 1,200 คน และในจำนวนนี้จะมีสิทธิได้ทุนเรียนต่อในประเทศ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และออสเตรเรีย จำนวน 100 คน ส่วนที่เหลือจะเป็นทุนศึกษาต่อในประเทศและจะมีการประกาศผลในวันที่ 27 ตุลาคม สำหรับวิธีการรับสมัครสถานศึกษาจะเป็นผู้คัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และประสงค์รับทุนจำนวนไม่เกิน 5 คน/แห่ง ทั้งนี้ได้มีการดำเนินการกระบวนการส่งมอบทุนให้กับเด็กนักเรียนในรุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในรุ่นที่ 1 มีผู้ยืนยันเข้าสอบทั้งหมด 1,173 คน และได้รับสิทธิเข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อรับทุนเรียนต่อต่างประเทศทั้งหมด 68 คน ในส่วนผลการดำเนินการของรุ่นที่ 3 จะเป็นเด็กในระดับชั้นม.4 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกเพื่อให้ทุนการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเตรียมสอบรับทุนไปเรียนต่อต่างประเทศกับก.พ.ในปีต่อๆไป โดยมีการคัดเลือกมาแล้วทั้งหมด 1,196 คน
“ทั้งนี้ในส่วนประเด็นที่มีความกังวลเรื่องทักษะภาษาอังกฤษของเด็กไทยที่จะไปเรียนต่อนั้น เด็กทั้งหมดที่จะได้รับทุนการศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ หรือ International English Language Testing System (IELTS) จากก.พ. ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนนจากคะแนนเต็ม 9 คะแนน ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบภาษาที่เข้มข้น เพื่อปูพื้นฐานให้เด็กก่อนไปสนามจริงในต่างแดน และเป็นบทเรียนจากโครงการในครั้งก่อนที่ไม่ได้มีการวัดระดับภาษาของเด็กที่ไปเรียนต่อทำให้บางส่วนไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและไม่สามารถเรียนต่อในต่างประเทศได้”นายไกรยส กล่าว